紐約全美最堵 華人駕駛：解封後更糟

連結布魯克林和史泰登島的維拉札諾大橋是開車族經常投訴塞車的路段之一。(本報檔案照)

根據最新報告，紐約-紐瓦克(New York-Newark)地區成為全美交通最糟糕城市排行榜第一名；不少紐約市 華人開車族抱怨稱，不僅是連結曼哈頓和新澤西州 的路段長時間壅堵，紐約市其他交通主幹道和大橋也經常塞車，加上解封後街道上車輛增加，堵車情形更加惡化。

居住在新澤西州的嚴偉揚，因在曼哈頓和皇后區設有工作室，一周之中有幾天會通過荷蘭隧道(Holland Tunnel)開車到紐約市；他表示從曼哈頓堅尼路(Canal St.)的出入口，沿著隧道行駛到新澤西州的14街出入口，雖不到五哩路，但只要在下午3時之後就會步入高峰時段，一個小時多才能開完。

在紐約解封後，這條隧道變得更壅堵，為此他寧願早點從家裡出發，並趕在嚴重塞車前返家，為的是避免在高峰時期使用這條隧道。

除此之外，連結布碌崙 (布魯克林)和史泰登島的維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)也是紐約客經常投訴塞車的路段之一，其中就有從曼哈頓來往新澤西的開車族，為避免使用更壅堵的荷蘭隧道，而改用該橋。

蕭先生居住在島上，每日往返布碌崙工作，他說同樣在解封後維橋也繁忙起來；因更多人返回公司上班，造成大橋從下午3時便開始塞車，原本來往只需25分鐘的車程，常需一個半小時。

在皇后區開設餐館的林鴻波，每天會從布碌崙往返，他說布碌崙皇后區高速路(Brooklyn-Queens Expressway，BQE或I-278)，在高峰時段堵車時間太長；他認為是道路不停修路所致，只要車輛在一處被耽擱，後面的車就完全被堵住，因此寧可開社區街道，雖紅綠燈較多，相較之下更快。

林鴻波說，常在路邊看見十多個公路維修人員，可只有一人在真正做事，相信是效率慢造成維修工作延誤；他也說對紐約被冠上最糟糕交通城市的名號並不意外，希望市府有能力改善。