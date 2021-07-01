我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美57.4%成人 完全接種疫苗

縱容罪犯？「天才老爹」性侵無罪 好萊塢#MeToo反高潮

紐約全美最堵 華人駕駛：解封後更糟

記者顏潔恩／紐約報導
連結布魯克林和史泰登島的維拉札諾大橋是開車族經常投訴塞車的路段之一。(本報檔案照)
連結布魯克林和史泰登島的維拉札諾大橋是開車族經常投訴塞車的路段之一。(本報檔案照)

根據最新報告，紐約-紐瓦克(New York-Newark)地區成為全美交通最糟糕城市排行榜第一名；不少紐約市華人開車族抱怨稱，不僅是連結曼哈頓和新澤西州的路段長時間壅堵，紐約市其他交通主幹道和大橋也經常塞車，加上解封後街道上車輛增加，堵車情形更加惡化。

居住在新澤西州的嚴偉揚，因在曼哈頓和皇后區設有工作室，一周之中有幾天會通過荷蘭隧道(Holland Tunnel)開車到紐約市；他表示從曼哈頓堅尼路(Canal St.)的出入口，沿著隧道行駛到新澤西州的14街出入口，雖不到五哩路，但只要在下午3時之後就會步入高峰時段，一個小時多才能開完。

在紐約解封後，這條隧道變得更壅堵，為此他寧願早點從家裡出發，並趕在嚴重塞車前返家，為的是避免在高峰時期使用這條隧道。

除此之外，連結布碌崙(布魯克林)和史泰登島的維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)也是紐約客經常投訴塞車的路段之一，其中就有從曼哈頓來往新澤西的開車族，為避免使用更壅堵的荷蘭隧道，而改用該橋。

蕭先生居住在島上，每日往返布碌崙工作，他說同樣在解封後維橋也繁忙起來；因更多人返回公司上班，造成大橋從下午3時便開始塞車，原本來往只需25分鐘的車程，常需一個半小時。

在皇后區開設餐館的林鴻波，每天會從布碌崙往返，他說布碌崙皇后區高速路(Brooklyn-Queens Expressway，BQE或I-278)，在高峰時段堵車時間太長；他認為是道路不停修路所致，只要車輛在一處被耽擱，後面的車就完全被堵住，因此寧可開社區街道，雖紅綠燈較多，相較之下更快。

林鴻波說，常在路邊看見十多個公路維修人員，可只有一人在真正做事，相信是效率慢造成維修工作延誤；他也說對紐約被冠上最糟糕交通城市的名號並不意外，希望市府有能力改善。

民眾抱怨連接曼哈頓和新澤西的荷蘭隧道經常處於壅堵狀態。(Getty Images...
民眾抱怨連接曼哈頓和新澤西的荷蘭隧道經常處於壅堵狀態。(Getty Images)

紐約市 新澤西州 布碌崙

上一則

亞當斯提訴 要求法官監督計票

下一則

迷你自由女神抵美 國慶佇立艾利斯島

延伸閱讀

川普集團遭曼哈頓大陪審團起訴 財務長也被告

川普集團遭曼哈頓大陪審團起訴 財務長也被告
台屏東Delta病毒傳3代 專家估75人感染

台屏東Delta病毒傳3代 專家估75人感染
地窖門沒鎖好 紐約下東城餐館遭闖被盜300元

地窖門沒鎖好 紐約下東城餐館遭闖被盜300元
總額987億元 紐約市府、市議會達成預算協議

總額987億元 紐約市府、市議會達成預算協議

紐約成全美交通最糟城市 擠下蟬聯榜首30年的洛杉磯

紐約成全美交通最糟城市 擠下蟬聯榜首30年的洛杉磯

熱門新聞

涉嫌在法拉盛華人超市偷竊商品的男子，和警員一起向外走，隨即逃離。(讀者提供)

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

2021-06-24 09:50
全州已經施打超過2100萬劑新冠疫苗。（州長辦公室提供）

Delta病毒 紐約市傳播加速

2021-06-28 09:40
前楊安澤總統競選顧問透露，團隊一開始並不希望他參選紐約市長。(美聯社)

楊安澤敗選 顧問公司被指戰略失當

2021-06-25 10:45
紐約客能在紐約州多處和長島等地找到種植薰衣草的農場。(記者顏潔恩/攝影)

薰衣草花季來臨 紐約長島賞花不必出國

2021-06-25 11:25
紐約市首次全市性採用排序複選投票出師不利，出現總票數憑空多出近14萬張的大烏龍。圖為22日是紐約市長民主黨初選日，華埠投票站選民投票積極。（記者和釗宇／攝影）

紐約市初選誤算近14萬測試票 川普：應取消結果重投

2021-06-30 13:14
紐約市亞太裔人口從1990年的49萬人增長至2019年的120萬。（記者金春香／攝影）

紐約華裔增幅最大 76%英語不佳

2021-06-25 11:15

精彩推薦

超人氣

更多 >
Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國
中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流
性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉
一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮

一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮
露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命

露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命