紐約全美最堵 華人駕駛：解封後更糟
根據最新報告，紐約-紐瓦克(New York-Newark)地區成為全美交通最糟糕城市排行榜第一名；不少紐約市華人開車族抱怨稱，不僅是連結曼哈頓和新澤西州的路段長時間壅堵，紐約市其他交通主幹道和大橋也經常塞車，加上解封後街道上車輛增加，堵車情形更加惡化。
居住在新澤西州的嚴偉揚，因在曼哈頓和皇后區設有工作室，一周之中有幾天會通過荷蘭隧道(Holland Tunnel)開車到紐約市；他表示從曼哈頓堅尼路(Canal St.)的出入口，沿著隧道行駛到新澤西州的14街出入口，雖不到五哩路，但只要在下午3時之後就會步入高峰時段，一個小時多才能開完。
在紐約解封後，這條隧道變得更壅堵，為此他寧願早點從家裡出發，並趕在嚴重塞車前返家，為的是避免在高峰時期使用這條隧道。
除此之外，連結布碌崙(布魯克林)和史泰登島的維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)也是紐約客經常投訴塞車的路段之一，其中就有從曼哈頓來往新澤西的開車族，為避免使用更壅堵的荷蘭隧道，而改用該橋。
蕭先生居住在島上，每日往返布碌崙工作，他說同樣在解封後維橋也繁忙起來；因更多人返回公司上班，造成大橋從下午3時便開始塞車，原本來往只需25分鐘的車程，常需一個半小時。
在皇后區開設餐館的林鴻波，每天會從布碌崙往返，他說布碌崙皇后區高速路(Brooklyn-Queens Expressway，BQE或I-278)，在高峰時段堵車時間太長；他認為是道路不停修路所致，只要車輛在一處被耽擱，後面的車就完全被堵住，因此寧可開社區街道，雖紅綠燈較多，相較之下更快。
林鴻波說，常在路邊看見十多個公路維修人員，可只有一人在真正做事，相信是效率慢造成維修工作延誤；他也說對紐約被冠上最糟糕交通城市的名號並不意外，希望市府有能力改善。
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