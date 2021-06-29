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康尼島美人魚遊行 9月回街頭

記者顏潔恩／紐約報導
紐約康尼島美人魚遊行確定在今年9月12日回歸。（本報檔案照）
紐約康尼島美人魚遊行確定在今年9月12日回歸。（本報檔案照）

布碌崙(布魯克林)著名的康尼島美人魚遊行，去年因新冠疫情改為線上舉行，不少粉絲大失所望；隨著疫情好轉，主辦方日前宣布，今年的遊行將恢復現場舉辦，但會改在9月時舉行，以避開盛夏人潮，相信屆時疫情進一步好轉，能有更多人參與。

第39屆美人魚遊行將在9月12日(周日)舉行，雖一改從前都在6月舉行的傳統，但所有的活動項目都會保留，包括參與者化身海洋動物遊行、歌舞表演等；此次的海皇國王(King Neptune)和美人魚皇后(Queen Mermaid)將由獲得艾美獎的導演Tony Gerber以及編劇Lynn Nottage扮演。

主辦方表示，遊行將從下午1時開始，從西21街交Surf大道出發，一直東向前行至西10街，直到Steeplechase廣場才解散；遊行預計在下午4時結束，海皇國王和美人魚皇后接著會移步到瑪摩利公園(Maimonides Park)停車場參加儀式。

非營利組織美國康尼島(Coney Island USA)負責人齊剛(Dick Zigun)表示，州長葛謨(Andrew Cuomo)宣布紐約州成人接種率達到70%，並解禁防疫令，是該活動能舉行的主因；去年活動因疫被迫取消，今年在粉絲的期望下回歸，也希望能給大眾帶來歡樂的體驗。

康尼島美人魚遊行自1983年開始舉行，每年吸引來自世界各地的遊客參加，最多曾吸引80萬人。

康尼島高度依賴夏季旅遊季，去年疫情不管是當地娛樂活動、或是遊樂場和商店都遭遇衝擊，今年著名的吃熱狗大賽、美人魚遊行等活動均宣布回歸，社區對布碌崙在遭遇疫情打擊後復甦倍感信心。

遊行 疫情 康尼島

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