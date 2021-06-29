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鳳凰過山車 國慶節前亮相

記者黃伊奕／紐約報導
康尼島新增的鳳凰過山車將投入使用。（圖片取自康尼島網站）
康尼島新增的鳳凰過山車將投入使用。（圖片取自康尼島網站）

隨著疫情好轉，布碌崙(布魯克林)康尼島終於又迎來大量遊客，遊樂場也增設了新的大型娛樂設施「鳳凰過山車」(Phoenix roller coaster，見圖，取自康尼島網站)吸引遊客；該高達68呎的高速巨型過山車將成為當地最亮眼的新成員，並在國慶節前亮相。

據悉鳳凰過山車將設立在至今已有101年歷史的神奇摩天輪(Wonder Wheel)旁邊，最高點為68呎，是神奇摩天輪的兩倍，時速將超過34哩。

該園區經營者Dennis Vourderis指出，他們家族增設鳳凰過山車的靈感來自一次田納西州的旅行，在聽說了田納西州的Dollywood有了一個全新的過山車成員，忍不住前去考察，結果一看就相信這個過山車正是康尼島需要的，於是很快和工程公司簽訂了合同，制作此過山車。

可惜因去年爆發了疫情，康尼島遊樂場全面關閉，鳳凰過山車的施工不得不推遲；儘管去年遭遇不小打擊，但業者堅信一旦康尼島重開，遊客將會回歸。這點目前已得到證實，康尼島遊客人數重返高峰。

Vourderis說，之所有將這個新的過山車以鳳凰命名，正是因為去年無論是紐約市還是康尼島，都經過了一段艱難時刻，如今就像鳳凰涅槃重生，也希望能給紐約市和康尼島日後發展送上美好祝福。

該鳳凰過山車將在7月4日甚至更早就對民眾開放。

康尼島 紐約市 田納西州

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