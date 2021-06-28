疫情重創餐飲業紀錄片 皇后區國際電影節首映

電影「最後的召喚：紐約市酒吧關閉」紀錄疫情期間紐約市餐飲和酒吧行業面臨的困難。(取自電影官網)

一部紀錄新冠疫情 期間紐約市 餐飲和酒吧行業面臨的困難的電影 ，將於7月3日在皇后區國際電影節(Queens World Film Festival)首映，該片展示了疫情對餐飲業造成的令人心碎的心理、社會和經濟影響。

餐飲酒店業是紐約市旅遊業的重要組成部分，去年2月，全市有超過31萬5000人在餐飲業工作；然而到4月，由於疫情，就業人數下降到9萬1000人。

「最後的召喚：紐約市酒吧關閉」(Last Call: The Shutdown of NYC Bars)，是在去年3月紐約州禁止所有室內用餐之後，在疫情最嚴重的時期拍攝的。

影片紀錄了全市疫情最嚴重的皇后區的一家餐廳和一名員工的經歷，阿斯托利亞(Astoria)一家酒吧的調酒師艾倫伍德(Jena Ellenwood)帶領觀眾了解她在疫情期間，與失業和心理健康問題的鬥爭，觀眾被帶回令人焦慮的時期，那時沒有人知道接下來會發生什麼，未來是未知的。

如今，隨著疫苗接種率的不斷提高，紐約市已全面重開，這部電影可以提醒人們這座城市所經歷的一切。

該紀錄片製片人愛德華(Lisa Edward)表示，「疫情期間，並非每個人都可以在家工作，我們並非都有相同的經歷，有很多人經歷了非常艱難的一段時期」；希望觀眾觀看影片後，對餐飲業工作人員有更多的理解和感同身受，影片也將為那些在疫情期間與心理健康作鬥爭的人、以及可能仍在與之抗爭的人提供安慰。

這部紀錄片以來自對該行業員工和業主的訪談為特色，影片中還出現了醫院工作人員；所有採訪都是以非接觸的方式完成。

此紀錄片將於7月3日(周六)晚8時在皇后劇院(Queens Theatre)首映，民眾可購票入場觀看；當日下午1時為網路放映；影片更多信息可至影片網站https://lastcalldocumentary.com，或皇后區國際電影節網站https://queensworldfilmfestival.org/查詢。