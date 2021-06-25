薰衣草花季來臨 紐約長島賞花不必出國

紐約客能在紐約州多處和長島等地找到種植薰衣草的農場。(記者顏潔恩/攝影)

當人們提到一片紫色花海，法國普羅旺斯已成為代名詞，望不著邊際的薰衣草田，是不少人此生都想一探的人間仙境；身在紐約的小夥伴們也相當幸運，對浪漫紫若有一份執念，不需出國就能在紐約州多處和長島 等地找到種植薰衣草的農場。

在美東觀察薰衣草的最佳季節是每年6月中旬到7月底，花季不算長，但大多數的種植場都會有網站或社群媒體，公布薰衣草的盛放狀態，計畫造訪的民眾可善用這個管道查詢。

紐約市 周邊的薰衣草農場，大多都是家族經營，雖打卡薰衣草田是遊覽重點，可農場內也有其他值得關注的活動，例如到禮品店轉轉、採蜂蜜，甚至還有動物農莊；自駕開車是造訪這些農場的最佳途徑，最好能約上玩伴好幾人，選個陽光普照的日子，開著車、聽著歌，帶上相機，打扮漂亮，來個浪漫的紫色約會。

Lavender Bay農場放置一個寫著「LAVENDER」的紫色貨櫃，吸引不少人前來打卡。(記者顏潔恩/攝影)

Lavender by the Bay農場

經營這個農場的是Rozenbaum家族，2002年開始在這裡種植了一片薰衣草田；原本只是當作愛好來打發時間，如今已把這裡打造成美東最為人熟知的薰衣草莊園之一。17畝地的田園上種植著8萬株薰衣草，每當花季來臨時開放給民眾造訪。

園內的薰衣草可分為英國薰衣草和法國薰衣草，有的顏色較鮮豔亮麗、有的則較為暗沉；除花田之外，還有不少可讓民眾打卡的背景，例如寫著「LAVENDER」的紫色貨櫃、巨型椅子等等。拍完照後可到入口處的禮品店轉一轉，裡頭售賣各種薰衣草的延伸產品，如香皂、蠟燭、香包和精油等，同時也有蜂蜜等其他周邊產品。

農場坐落在長島East Marion的Main Road 7540號，從曼哈頓驅車前往大約兩小時，目前的開放時間是每周六、日早上9時至下午5時，即日起至7月1日，入門票為每人12元。欲知更多詳情，可查詢網站lavenderbythebay.com。

正逢薰衣草田盛開，不妨捉緊機會，帶上相機和夥伴們前來打卡。(記者顏潔恩/攝影)

Lavender Crest Foundation

若不介意車程有點遠，民眾也可考慮造訪以「照護農場」(Care Farm)聞名的Lavender Crest Foundation；由夫婦David和Sharon在1987年接手後，從酒莊改造成西歐式農莊，專門給造訪者帶來心靈治療的服務，例如動物輔助治療和園藝療法。

雖然在這裡，觀賞薰衣草田可能算是其次的活動，但農場在夏季時依然會種植15畝薰衣草、還有其他花卉，並且積極開設農藝課程，把農業知識傳授給更多人。此外在這個動物農莊可看見狗、貓、綿羊、俗稱矮種馬的冰島馬等寵物，是家長帶孩子貼近大自然不可錯過的體驗。

農莊坐落在紐約上州 Penn Yan的Bath Road 3068號，從曼哈頓出發需耗時約五個小時，不妨搭配其他周邊行程，來個兩天一日遊；夏季開放時間是周五和周六早上9時至晚5時，可查詢網站lavendercrestfarm.com了解更多信息。

Lockwood Lavender農場

該農場種有120畝花田，由Lockwood家族自1854年經營至今，已有五代人歷史；以保留最原始的農業遺產為初衷經營著農場。這裡也是紐約市附近內唯一提供專業攝影地的農場，一般造訪者可在限制的區域內拍照，但若想要更獨家地拍攝婚紗、畢業照等，可提前預約拍攝，每次費用在50至100元間。

農場坐落於紐約上州Skaneateles的西Lake Road 1682號，對外開放的時間較短，分別在本月26日、27日、7月3日、4日，時間是早上10時至下午5時；同時也會販售六塊錢一束的薰衣草花束，只收現金，詳情可上網站：lockwoodfarm.blogspot.com。