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薰衣草花季來臨 紐約長島賞花不必出國

記者顏潔恩／紐約報導
紐約客能在紐約州多處和長島等地找到種植薰衣草的農場。(記者顏潔恩/攝影)
紐約客能在紐約州多處和長島等地找到種植薰衣草的農場。(記者顏潔恩/攝影)

當人們提到一片紫色花海，法國普羅旺斯已成為代名詞，望不著邊際的薰衣草田，是不少人此生都想一探的人間仙境；身在紐約的小夥伴們也相當幸運，對浪漫紫若有一份執念，不需出國就能在紐約州多處和長島等地找到種植薰衣草的農場。

在美東觀察薰衣草的最佳季節是每年6月中旬到7月底，花季不算長，但大多數的種植場都會有網站或社群媒體，公布薰衣草的盛放狀態，計畫造訪的民眾可善用這個管道查詢。

紐約市周邊的薰衣草農場，大多都是家族經營，雖打卡薰衣草田是遊覽重點，可農場內也有其他值得關注的活動，例如到禮品店轉轉、採蜂蜜，甚至還有動物農莊；自駕開車是造訪這些農場的最佳途徑，最好能約上玩伴好幾人，選個陽光普照的日子，開著車、聽著歌，帶上相機，打扮漂亮，來個浪漫的紫色約會。

Lavender Bay農場放置一個寫著「LAVENDER」的紫色貨櫃，吸引不少...
Lavender Bay農場放置一個寫著「LAVENDER」的紫色貨櫃，吸引不少人前來打卡。(記者顏潔恩/攝影)

Lavender by the Bay農場

經營這個農場的是Rozenbaum家族，2002年開始在這裡種植了一片薰衣草田；原本只是當作愛好來打發時間，如今已把這裡打造成美東最為人熟知的薰衣草莊園之一。17畝地的田園上種植著8萬株薰衣草，每當花季來臨時開放給民眾造訪。

園內的薰衣草可分為英國薰衣草和法國薰衣草，有的顏色較鮮豔亮麗、有的則較為暗沉；除花田之外，還有不少可讓民眾打卡的背景，例如寫著「LAVENDER」的紫色貨櫃、巨型椅子等等。拍完照後可到入口處的禮品店轉一轉，裡頭售賣各種薰衣草的延伸產品，如香皂、蠟燭、香包和精油等，同時也有蜂蜜等其他周邊產品。

農場坐落在長島East Marion的Main Road 7540號，從曼哈頓驅車前往大約兩小時，目前的開放時間是每周六、日早上9時至下午5時，即日起至7月1日，入門票為每人12元。欲知更多詳情，可查詢網站lavenderbythebay.com

正逢薰衣草田盛開，不妨捉緊機會，帶上相機和夥伴們前來打卡。(記者顏潔恩/攝影)
正逢薰衣草田盛開，不妨捉緊機會，帶上相機和夥伴們前來打卡。(記者顏潔恩/攝影)

Lavender Crest Foundation

若不介意車程有點遠，民眾也可考慮造訪以「照護農場」(Care Farm)聞名的Lavender Crest Foundation；由夫婦David和Sharon在1987年接手後，從酒莊改造成西歐式農莊，專門給造訪者帶來心靈治療的服務，例如動物輔助治療和園藝療法。

雖然在這裡，觀賞薰衣草田可能算是其次的活動，但農場在夏季時依然會種植15畝薰衣草、還有其他花卉，並且積極開設農藝課程，把農業知識傳授給更多人。此外在這個動物農莊可看見狗、貓、綿羊、俗稱矮種馬的冰島馬等寵物，是家長帶孩子貼近大自然不可錯過的體驗。

農莊坐落在紐約上州Penn Yan的Bath Road 3068號，從曼哈頓出發需耗時約五個小時，不妨搭配其他周邊行程，來個兩天一日遊；夏季開放時間是周五和周六早上9時至晚5時，可查詢網站lavendercrestfarm.com了解更多信息。

Lockwood Lavender農場

該農場種有120畝花田，由Lockwood家族自1854年經營至今，已有五代人歷史；以保留最原始的農業遺產為初衷經營著農場。這裡也是紐約市附近內唯一提供專業攝影地的農場，一般造訪者可在限制的區域內拍照，但若想要更獨家地拍攝婚紗、畢業照等，可提前預約拍攝，每次費用在50至100元間。

農場坐落於紐約上州Skaneateles的西Lake Road 1682號，對外開放的時間較短，分別在本月26日、27日、7月3日、4日，時間是早上10時至下午5時；同時也會販售六塊錢一束的薰衣草花束，只收現金，詳情可上網站：lockwoodfarm.blogspot.com

即日起至7月末，是薰衣草盛开的时节。(记者颜洁恩/摄影)
即日起至7月末，是薰衣草盛开的时节。(记者颜洁恩/摄影)
紐約客不需出國就能在紐約州多處和長島等地找到種植薰衣草的農場。(記者顏潔恩/攝影...
紐約客不需出國就能在紐約州多處和長島等地找到種植薰衣草的農場。(記者顏潔恩/攝影)

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