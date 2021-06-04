摩根圖書館與博物館金碧輝煌 一窺富豪生活

圓頂大廳天花板的四個繪畫分別代表著「宗教」、「哲學」、「科學」和「藝術」，均以女性形象為代表。(記者顏嘉瑩/攝影)

曾被雜誌評選為「全美最美的50個地方之一」(The 50 Most Beautiful Places in America)、位於曼哈頓中城的「摩根圖書館 與博物館 」(The Morgan Library & Museum)，為知名銀行家摩根(J.P. Morgan)的藝術收藏；金碧輝煌的圖書館中，收藏著文藝復興時代作家和音樂家的親筆書信及原稿，讓人不需要出遠門，就可窺探富豪的私人生活。

老摩根的私人圖書館相當金碧輝煌。(取自摩根圖書館與博物館臉書)

摩根圖書館與博物館的圖書館總館建築於1906年落成，為知名建築師麥金(Charles Follen McKim)設計，另外像是波士頓公共圖書館和紐約市賓州車站，也都是出自於麥金之手。

老摩根的私人圖書館相當金碧輝煌。(記者顏嘉瑩/攝影)

摩根圖書館與博物館原本是老摩根的私人圖書館，在他死後，兒子小摩根於1924年將圖書館開放，成為如今圖書館及博物館的雛型；1966年，圖書館被評為美國國家歷史名勝，小摩根後來又分別於1928年及1988年擴建兩座建築物，並在1991年建築一條通道，貫通了三座建築物；2006年，著名建築師皮亞諾(Renzo Piano)協助翻新整個建築群，才有目前我們看到的圖書館及博物館外觀。

老摩根的私人圖書館相當金碧輝煌。(記者顏嘉瑩/攝影)

做為全美歷史上最有影響力的銀行家之一，老摩根也相當喜愛藝術品，他的藝術收藏品五花八門，包括罕見的書籍、手稿、繪畫、印刷品，以及古老的藝術品，而這些收藏品也成為目前摩根圖書館與博物館重要的館藏。

摩根圖書館與博物館中，古典與現代風格並存。(記者顏嘉瑩/攝影)

在該博物館中，最重要也是最知名的，即為在1906年建成的圖書館，包含四區，分別是摩根圖書館(Mr. Morgan's Library)、圖書館員格林娜(Belle da Costa Greene)的辦公室(Librarian's Office)、摩根書房(Mr. Morgan's Study)，以及連結這三個空間的圓頂(Rotunda)大廳。

圓頂大廳連結館內最重要的三個空間。(取自摩根圖書館與博物館臉書)

●圓頂大廳 思想寶庫的象徵

圓頂大廳以大理石立面、柱子、馬賽克鑲板等組成，由美國藝術家莫比利(Harry Siddons Mowbray)負責設計，值得注意的天花板設計，靈感來自義大利的聖殿以及梵蒂岡的花園，同時也代表著三個主要的文學時期，包括古代、中世紀和文藝復興時期，宣告了該建築被視為保存過去藝術和思想寶庫的象徵。

圓頂繪畫靈感來自梵蒂岡拉斐爾房間的簽名室(Stanza della segnatura)，其中四幅繪畫分別代表著「宗教」、「哲學」、「科學」和「藝術」，均以女性形象為代表，女性形象位於圓形中，周圍圍繞著小天使。

摩根圖書館的書架由青銅製成，鑲嵌著切爾克斯胡桃木。(記者顏嘉瑩/攝影)

●摩根圖書館 最大最宏偉

位於圓頂大廳東側是摩根圖書館，為該建築中最大且最宏偉的房間，牆壁高達30呎，從地板延伸到天花板，每一列都有三層書架，書架由青銅製成，鑲嵌著切爾克斯胡桃木，架上收藏著眾多16至20世紀的各類書籍。

在諾大的圖書館，要如何替書籍分門別類？如果仔細看，每一列書架在靠近天花板處，都有寫著「歷史」、「天文」、「悲劇」、「喜劇」等字樣，有如現今按照書籍內容分類擺放，相當有秩序且有系統。

圖書館展出中世紀手稿、稀有印刷本和裝訂書籍，還有文藝復興時期至今的偉大作家、藝術家、作曲家的手稿，其中部分物品為老摩根購買收藏，也有部分物品是在他去世之後才收藏，一同納入館藏。

老摩根的書房是他在生命的最後幾年，花最多時間的地方。(取自摩根圖書館與博物館臉書)

●摩根書房 工作兼具放鬆

圓頂大廳的西側為摩根書房，在老摩根生命的最後幾年，他花了相當多時間待在這座私人書房裡，15世紀的壁爐架上，可以看到老摩根的肖像畫，兒子小摩根的肖像則掛在窗戶旁；掛著紅色天鵝絨布簾、貼著紅色鑲花壁紙的書房，則為損壞原件的複製品。

老摩根除了在書房放鬆、工作，也在此會見重要賓客。(取自摩根圖書館與博物館臉書)

書房除了是老摩根工作、放鬆的地方，他也在此會見許多藝術品經銷商和商業夥伴；在1907年美國金融大恐慌期間，老摩根就是在該書房與一群銀行家討論解決方案。

書房內的小儲藏空間，放著老摩根最好的收藏品。(記者顏嘉瑩/攝影)

老摩根對文藝復興時期藝術的喜愛，在書房中的表現最為明顯，除了有各類精美的小物件、銀行家族徽章等外，書房中也擺放著德裔畫家梅姆林(Hans Memling)作品，以及義大利文藝復興時期的雕刻家羅塞利諾(Antonio Rossellino)的大理石半身像。

館內展出美索不達米亞雕塑家的圓柱印章。(取自摩根圖書館與博物館臉書)

●圖書館員辦公室 變成藝廊

圓頂大廳的北側是圖書館員格林娜的辦公室，在1905年圖書館建設接近尾聲時，老摩根聘請格林娜來管理及擴充他的珍本和手稿收藏，40多年來，格林娜在該辦公室裡工作；如今該辦公室成為一個專門展示老摩根早期收藏藝術品的藝廊，主要展出古代印章、石板，埃及、希臘和羅馬的雕塑品，從美索不達米亞雕塑家製作的圓柱印章，到中世紀早期11世紀的書籍珠寶裝訂本，作品跨越數千年歷史。

博物館空間除了展出老摩根的藝術收藏，以及富麗堂皇的私人空間，做為常態展覽外，近幾年也開始舉辦特展，展出其他美國藝術家的繪畫及藝術作品。若對藝術有興趣者，若是已經逛膩了紐約市千篇一律的景點，不妨可以空出一個周末的下午，漫步在享譽世界的銀行家曾經的私人建築中，穿梭從古代到現代的藝術軒陶中。

老摩根早年收集的埃及雕塑品。(記者顏嘉瑩/攝影)

《交通與開放時間》

摩根圖書館與博物館位於曼哈頓中城麥迪遜大道(Madison Avenue)225號，搭地鐵可到，介於兩個地鐵站 間，可搭乘4、5、6號線到42街大中央車站地鐵站，或是搭乘6號線到33街地鐵站，步行8至11分鐘可到。

摩根圖書館與博物館開放時間為每周三至周日早上10時30分至下午5時；周三早10時30分至11時30分、周六下午4時至5時僅開放給會員；每周五下午2時至5時免費預約參觀；周一、周二、感恩節、聖誕節和元旦休館。

票價成人為22元、65歲以上年長者14元、持有學生證者13元，12歲以下兒童免費但須成人陪伴參觀，殘障人士為13元，陪同的照護者免入場費；由於目前仍受到新冠肺炎疫情影響，民眾在參觀前須先上網買票，並在指定的時間入場參觀。

館內餐飲、寄放外套等服務均受到疫情影響暫時關閉，參觀民眾必須遵守配戴口罩、保持社交距離、依照指定動線參觀等規定。更多資訊可上https://www.themorgan.org/查詢。