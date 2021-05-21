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紐約市露天電影回歸 星空海浪聲相伴下看電影

記者顏嘉瑩／紐約報導
每年夏天在紐約市各個公園都會舉辦免費的露天電影活動。(取自布碌崙大橋公園臉書)
每年夏天在紐約市各個公園都會舉辦免費的露天電影活動。(取自布碌崙大橋公園臉書)

紐約市每年夏天都會有不少免費的娛樂活動，受到新冠肺炎疫情影響，去年活動紛紛取消；今年在疫情和緩、疫苗普及下，紐約市的藝文活動也逐漸恢復，能夠一邊仰望星空、吹拂夏日微風，一邊觀賞大銀幕電影的多個免費露天電影節也公布片單，讓民眾無須開車，只要搭乘地鐵，就可享受既安全，又不輸電影院的觀影體驗。

阿斯托利亞公園的露天水濱電影節已從日前回歸，每周五晚上放映各式電影免費供民眾觀看...
阿斯托利亞公園的露天水濱電影節已從日前回歸，每周五晚上放映各式電影免費供民眾觀看。(記者顏嘉瑩/攝影)

阿斯托利亞水濱電影

皇后區阿斯托利亞(Astoria)社區的最大公園阿斯托利亞公園(Astoria Park)，每年都會舉辦露天水濱電影節，精選適合各個年齡層的電影，從文藝片、動作片，到適合闔家欣賞的卡通片都有。

活動主辦方「中央阿斯托利亞地方發展聯盟」(Central Astoria Local Development Coalition Inc.)日前宣布，2021年的露天水濱電影節回歸，並公布自5月中旬至6月的片單，包括「一個巨星的誕生」(A Star Is Born)、「回到未來」(Back To The Future)、「玩具總動員4」(Toy Story 4)和「知音有約」(A Beautiful Day In The Neighborhood)等。

每年夏天在紐約市各個公園都會舉辦免費的露天電影活動。(取自布碌崙大橋公園臉書)
每年夏天在紐約市各個公園都會舉辦免費的露天電影活動。(取自布碌崙大橋公園臉書)

阿斯托利亞公園位於甘迺迪(Robert F. Kennedy)大橋和地獄門大橋(Hell Gate Bridge)之間，坐在公園中可欣賞東河(East River)景觀，搭配曼哈頓夜景，相當受歡迎。

事實上，阿斯托利亞在美國電影史上也占有一席之地，知名的「考夫曼阿斯托利亞工作室」(Kaufman Astoria Studios)就位於該社區，曾經拍攝過不少電影、音樂錄影帶，一旁還有動態影像博物館(Museum of Moving Image)，在此擁有悠久電影歷史的社區欣賞電影，相信會為電影迷們帶來不同感受。

民眾可帶著草坪椅和野餐墊，一邊看電影一邊野餐，享受夏天的到來。(記者顏嘉瑩/攝影...
民眾可帶著草坪椅和野餐墊，一邊看電影一邊野餐，享受夏天的到來。(記者顏嘉瑩/攝影)

阿斯托利亞露天水濱電影播放時間為每周五晚上8時15分在公園大草坪，參加者可自帶草坪椅、野餐墊和食物等，一邊看電影一邊野餐；主辦方提醒，參加者在走動時應配戴口罩，同時還要保持社交距離。更多資訊在https://www.nycgovparks.org/parks/astoria-park/events。

康尼島夏日露天影院伴隨著沙灘海風，以及一旁遊樂園的設施，別有一番風味。(康尼島夏...
康尼島夏日露天影院伴隨著沙灘海風，以及一旁遊樂園的設施，別有一番風味。(康尼島夏日露天影院)

康尼島夏日露天影院

布碌崙(布魯克林)康尼島以海灘和遊樂園著稱，其實康尼島在每年夏天也會舉辦年度康尼島電影節(Coney Island Film Festival)，該電影節曾被「電影製作人雜誌」(MovieMaker Magazine)評選為「全世界最酷電影節」之一，今年活動將於9月中舉辦。

另外，在康尼島知名的月神公園(Luna Park)，康尼島聯盟(Alliance for Coney Island)和紐約市公園局(NYC Parks)也會共同舉辦免費的康尼島夏日露天影院(Coney Island Flicks on the Beach)活動，在每周一將海灘變身成一座大型露天電影院，民眾可以坐在沙灘上伴著海風，欣賞時下最熱門的電影。

康尼島夏日露天影院於每年7月至8月期間開放，目前雖然受到疫情影響，主辦方尚未公布活動詳情，不過4月時月神公園也已經宣布在2021年重新開放迎客。

餐館Syndicated在人行道架設露天電影區，相當具有特色。(取自Syndic...
餐館Syndicated在人行道架設露天電影區，相當具有特色。(取自Syndicated網站)

布碌崙人行道電影區

誰說看露天電影需要特殊場地？在布碌崙布許維克(Bushwick)的酒吧餐廳Syndicated，就在餐廳一旁的人行道架設露天電影區，稱為「Syndicated's Sidewalk Cinema」，沒有低消、不需門票，只要點餐就可以坐在人行道上看電影，既復古又新奇，也能藉此體驗紐約城市人的浪漫。

該露天電影的特色除了位在人行道旁，由於一旁有架設棚子，晴天可在滿天星空下觀影，雨天則變成半開放空間，不需要淋雨也能享受在戶外看電影的樂趣；若民眾喜歡在電影院裡感受聲光效果，該餐館也有室內電影座位可選擇，門票每人9元，民眾可以點餐到室內電影院一邊吃一邊看電影。

露天電影為每日晚間8時30分放映，位置為先到先得，電影播放清單可在https://syndicatedbk.com/sidewalk-cinema-calendar/查詢。

設計酒店頂樓可遠眺曼哈頓下城天際線。(取自設計酒店臉書)
設計酒店頂樓可遠眺曼哈頓下城天際線。(取自設計酒店臉書)

曼哈頓飯店屋頂觀影

曼哈頓雀兒喜(Chelsea)擁有雀兒喜市場、高線公園，附近還可欣賞哈德遜河岸，以及哈德遜河廣場地標Vessel，相當受年輕人、觀光客的歡迎；位於該處的「設計酒店」(The Standard)也在今年夏天推出露天影院，從即日起到5月底的周日到周四的晚上8時，會在頂樓放映經典電影，不需住在該酒店就可以觀賞電影，飯店也提供免費爆米花供顧客享用。

位於哈德遜河畔的「設計酒店」，頂樓可以遠眺曼哈頓下城天際線、新澤西，還可以欣賞Vessel景觀，為近年來知名的「網紅精品酒店」，住宿一晚要價不菲；不過針對想要體驗酒店設施，又不想要花大錢的民眾，酒店推出的「廣場上的電影」(Pix On The Plaza)活動，讓民眾只需要花費用餐或喝飲品的價格，就能夠在頂樓上看電影，不限酒店住戶。

設計酒店此前舉辦的露天電影活動。(取自設計酒店臉書)
設計酒店此前舉辦的露天電影活動。(取自設計酒店臉書)

播放的電影包括「修女也瘋狂」(Sister Act)、「熱舞17」(Dirty Dancing)、「媽媽咪呀！」(Mamma Mia)、「死侍」(Deadpool)、「決勝女王」(Molly's Game)，甚至是1982年的百老匯賣座音樂劇「安妮」(Annie)等，從經典老片到好萊塢大片都有，滿足喜歡大銀幕電影的民眾需求。更多資訊可上https://www.standardhotels.com/happenings查詢。

布萊恩公園的露天電影活動，每次都能吸引不少民眾參加。(取自布萊恩公園網站)
布萊恩公園的露天電影活動，每次都能吸引不少民眾參加。(取自布萊恩公園網站)

除了上述已經公布時間的露天電影，疫情之前每年在曼哈頓中城布萊恩公園(Bryant Park)、布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)、無畏號航空母艦博物館(Intrepid Sea, Air & Space Museum)、展望公園(Prospect Park)等處，或是在紐約市各個公園，每年夏天也都會舉辦露天電影，播放免費的電影給公眾欣賞；目前這些露天電影時間尚未公布，民眾也可以自行上網關注，查看主辦方最新訊息。

電影院 紐約市 康尼島

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