市公圖辦世界文學節 哈金將線上座談

紐約市公共圖書館將於12日至30日舉辦首個「世界文學節」；圖左二為哈金。(取自市公共圖書館網站)

紐約市公共圖書館 舉辦首個「世界文學節」(World Literature Festival)，推廣各國文學作品和多元化、多語言的活動，其中也有不少以中文為主的項目，包括邀請獲獎的華裔 作家舉辦講座、中文書籍研討會，以及針對孩子的中文故事會等，以滿足不同族群的需要、透過文學認識不同文化。

根據市公共圖書館介紹，此次的世界文學節將著重在推廣世界文學，彙編來自不同地區的作家、書籍類型的書目，囊括超過60種不同語言的書籍和文學，涵蓋小說 ，非小說，自傳， 歷史等，在布朗士、曼哈頓和史泰登島的線上和實體圖書館展出、開放借閱。

此次的中文活動將邀請首個獲得國家圖書獎(National Book Award)的華裔作家、本名金雪飛的哈金(Ha Jin)舉辦座談，兩場中文故事會，以及與散文家和詩人王凱華(Frances Kai-Hwa Wang)學習如何動手寫作等。

與哈金的線上座談將分享他寫作的心路歷程、作品風格、寫作動力，以及日後寫作的方向；該座談將於21日(周三)下午3時至4時於線上舉行，訪談以中文進行，並提供英文翻譯，有興趣者可上https://on.nypl.org/3mBNirj註冊參加。

兩場線上雙語故事會則會以中文閱讀輔以英文翻譯，閱讀來自中國、加勒比、拉丁美州、阿爾巴尼亞、俄國等來自多個國家、文化的故事；家長可透過公共圖書館最新的服務「故事熱線」(Story Line)，來播號聽故事，只要致電(917)ASK-NYPL(917-275-6975)，然後按選項6#，就能聆聽圖書館員閱讀兒童圖書。

寫作工作坊則邀請王凱華透過手把守的方式，教導民眾如何克服寫作障礙、動手寫散文詩等，活動將於28日(周三)中午12時至下午1時，以中文輔以英文進行。

更多世界文學節詳情，以及公共圖書館推薦中文書目，可上https://www.nypl.org/spotlight/world-literature-festival查詢。