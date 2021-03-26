中華好滋味！布碌崙8大道非吃不可10家美食

翠園大酒樓的糯米雞翼拼海王卷特色又美味。（業主提供）

布碌崙 (布魯克林)8大道 為全市三大華社之一，雖然相比曼哈頓華埠、皇后區法拉盛起步較晚，但近年發展最為迅速、潛力無限；這裡美食 林立，除了大量福州、廣東傳統美食外，近些年也出現很多新派美食店，不斷挑戰民眾的味蕾。

布碌崙8大道華社不過約20多年歷史，在1980年代當地僅一兩家華裔商鋪，主要集中在8大道55街至58街附近；九一一事件以後，因曼哈頓華埠交通堵塞、環境惡化，許多人開始搬遷至地鐵僅幾站之隔的布碌崙8大道附近。隨著福州移民不斷湧入紐約，如今的8大道堪比福州人天下，尤其一家接著一家的海產店，也滿足了從小靠海長大的福州人的飲食習慣。

最早入駐8大道的美食店，以廣東和福州傳統美食為主；而廣東人的飲茶文化深入人心，南北移民都喜歡；其他地方菜系也不斷加入，讓8大道美食林立，特別推薦以下十家美食店，隨著紐約市逐漸開放，不妨到布碌崙8大道華社尋訪美食，大快朵頤一番。

美食林魚丸

美食林魚丸位於8大道5506號，以手工福州傳統小吃為主，業主林錚在來美之前就是特級廚師，憑自己好手藝，利用美國現有食材稍做調整，將福州魚丸、燕餃、扁肉等傳統美食帶入美國市場，僅用一些簡單調味就還原最原始的美味。

民眾可選擇在餐館堂食，也可買店內半成品回家簡單加工，例如土豆魚丸、肉包以及各種滷味，都是不少民眾家庭常備美食。

美食林魚丸的滷味是很多家庭常備菜。（記者黃伊奕／攝影）

沙縣小吃

說起福州美食，不得不提已經遍布中國每個角落的沙縣小吃。位於布碌崙60街818號的沙縣小吃獲得中國總店連鎖資格，當年開業時沙縣副縣長親自來到紐約為店鋪開業剪綵。

店內以沙縣拌麵、柳葉蒸餃、燉湯等各種小吃，征服顧客挑剔的味蕾；幾元錢就能獲得一份營養均衡的套餐，是平時繁忙工作日不錯的選擇。

沙縣小吃的拌麵是福建有名的傳統小吃。（業主提供）

沙縣小吃的柳葉蒸餃平價又美味，深受大家喜歡。（業主提供）

金煌煲煲好

除福州美食外，廣東美食在8大道民眾心中也占有較大的分量。8大道5223號的金煌煲煲好烤鴨、火肉等都是長年火爆，店內各種煲仔飯、艇仔粥等傳統廣東美食，也十分受歡迎；業主時不時也會推出一些特色新菜式，將松茸等高端食材和傳統廣式小吃融合，新穎又美味。

金煌煲煲好的燒鴨、火肉等美食，銷售十分火爆。（圖片取自Yelp）

金煌煲煲好的煲仔飯美味又正宗，只是通常需要等候15分鐘左右。（圖片取自Yelp）

金皇廷大酒樓

位於62街618號的金皇廷大酒樓是很多當地居民宴客的地方，餐飲風格將福州美食和廣東美食進行結合，但該酒樓每日推出的下午茶也深受民眾喜愛。

酒樓除了各種常見的下午茶美食，例如流沙包、藥膳雞腳等，幾年前還推出了廣東地方小吃裹蒸粽，把糯米、五花肉、綠豆、鹹蛋黃、冬菇、蝦米、瑤柱、栗子、花生等幾十種食材包裹成碩大的粽子，經過十多小時蒸煮，軟綿入味。作為當地少有擁有停車場的大酒樓，免除了顧客尋找停車位的煩惱。

金皇廷下午茶精緻美味，常兩三好友相約在此一邊嚐美食一邊敘舊。（圖片取自Yelp）

翠園大酒樓

位於8大道6521號的翠園大酒樓是當地另外一家深受民眾喜愛的喝下午茶的好餐館，店內叉燒包、冰皮榴槤等廣東茶點精緻又美味；除了下午茶外，晚餐也供應很多特色精緻的廣式菜餚，例如糯米雞翼拼海王卷、鴛鴦炒飯等，無論從擺盤還是味道，都堪比米其林三星。

翠園大酒樓的鴛鴦炒飯無論擺盤還是味道，都堪比米其林三星。（業主提供）

翠園大酒樓是當地民眾最喜歡的辦酒席和喝下午茶好去處之一。（業主提供）

台灣小站

雖然過去8大道美食以福州、廣東菜系為主，近些年越來越多其他地方菜系也入駐，並深受大家喜愛。位於7大道5510號的台灣小站就是台灣媳婦嫁給了福州郎，夫妻齊心協力將小店打造得溫馨又乾淨；店內照燒雞翅、豬排等台灣風味便當僅賣七元左右，包括一葷一素一湯、半顆滷蛋以及一份滷肉飯；店內還有鹽酥雞等特色台灣小吃和飲品。每次學校放學後都能見到不少華裔家長帶著孩子坐在店內歡聲笑語。

台灣小站的台灣風味便當，很多家長常帶著小朋友前去品嚐。（圖片取自Yelp）

台灣小站提供各種台灣小吃，物美價廉，乾淨美味。（圖片取自Yelp）

小牛小魚

位於7大道5210號的小牛小魚，憑藉一份烤蹄花征服了很多老饕，外酥裡嫩的豬蹄灑上孜然等調味粉，一口咬下去香味四溢。除此之外他家還有各種滷鴨脖、滷雞翅等小吃，高度還原中國連鎖店周黑鴨的香甜中帶有絲絲微辣感，加上一瓶啤酒，深夜追劇最佳搭配，還有饞嘴牛蛙、麻辣小龍蝦等盆菜，也不得不嚐。

小牛小魚的饞嘴美蛙也是入店必點的美食之一。（業主提供）

川天下

位於7大道5502號的川天下不僅登上過「紐約時報」，還入選了米其林2020年推薦餐廳，作為當地少有的川菜館，將夫妻肺片、風味魚扣、小炒羊肚等特色川菜發揮得淋漓盡致。店內隆重推出的紙包魚，顧客可選擇側魚、西曹、盲曹三種活魚，現殺後搭配十幾種材料熬製成的秘製醬料，再用油紙包好，先蒸後烤各十分鐘，再放置在熱呼呼的鐵板上兩面各烤兩到三分鐘，就可以打開紙包享受美味。

川天下內部裝修也川味十足，以色彩鮮豔臉譜作為點綴。（圖片取自Yelp）

川天下的風味魚扣，酸香辣結合。（圖片取自Yelp）

雲南風味園

近幾年雲南桂林過橋米線大火，各種連鎖桂林米線店開始在全市各個角落出現，但早在這些店出現之前，鮮少人知道布碌崙8大道5121號就藏著這樣一家米粉店。雖然店面簡陋，看上去毫無特色，但實際上常常高朋滿座，外賣不斷，更吸引過不少美食評論家登門拜訪，寫過很多推薦文章，所以不少外族裔特前來品嚐。

一大碗滾燙的鮮湯端上桌子後，店小妹幫忙將肉片、玉米、雞肉、木耳等七八種食材放入湯內燙熟，再倒入一碗米粉稍加攪拌，便可開始大快朵頤；此外店裡的酸辣餃，也是風味十足，深受好評。

雲南風味園是紐約市最早一批供應過橋米線的餐館，吸引了很多美食評論家前往。（圖片取自Yelp）

新發餅屋

8大道走幾步就能看到一家麵包房，但要說哪家生意最好，新發餅屋說第二無人敢說第一，長年大排長龍；尤其是店內蛋撻更有全市第一的美稱，疫情之前想要吃到他家蛋撻需要提前預定，或等待幾十分鐘，一旦店員端出盛滿蛋撻的烤盤，立刻一堆人湧上前詢問。現在疫情影響下生意稍微差了一些，但蛋撻仍一盤接著一盤烤，根本不愁賣。