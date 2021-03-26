我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

中華好滋味！布碌崙8大道非吃不可10家美食

記者黃伊奕／紐約報導
翠園大酒樓的糯米雞翼拼海王卷特色又美味。（業主提供）
翠園大酒樓的糯米雞翼拼海王卷特色又美味。（業主提供）

布碌崙(布魯克林)8大道為全市三大華社之一，雖然相比曼哈頓華埠、皇后區法拉盛起步較晚，但近年發展最為迅速、潛力無限；這裡美食林立，除了大量福州、廣東傳統美食外，近些年也出現很多新派美食店，不斷挑戰民眾的味蕾。

布碌崙8大道華社不過約20多年歷史，在1980年代當地僅一兩家華裔商鋪，主要集中在8大道55街至58街附近；九一一事件以後，因曼哈頓華埠交通堵塞、環境惡化，許多人開始搬遷至地鐵僅幾站之隔的布碌崙8大道附近。隨著福州移民不斷湧入紐約，如今的8大道堪比福州人天下，尤其一家接著一家的海產店，也滿足了從小靠海長大的福州人的飲食習慣。

最早入駐8大道的美食店，以廣東和福州傳統美食為主；而廣東人的飲茶文化深入人心，南北移民都喜歡；其他地方菜系也不斷加入，讓8大道美食林立，特別推薦以下十家美食店，隨著紐約市逐漸開放，不妨到布碌崙8大道華社尋訪美食，大快朵頤一番。

美食林魚丸

美食林魚丸位於8大道5506號，以手工福州傳統小吃為主，業主林錚在來美之前就是特級廚師，憑自己好手藝，利用美國現有食材稍做調整，將福州魚丸、燕餃、扁肉等傳統美食帶入美國市場，僅用一些簡單調味就還原最原始的美味。

民眾可選擇在餐館堂食，也可買店內半成品回家簡單加工，例如土豆魚丸、肉包以及各種滷味，都是不少民眾家庭常備美食。

美食林魚丸的滷味是很多家庭常備菜。（記者黃伊奕／攝影）
美食林魚丸的滷味是很多家庭常備菜。（記者黃伊奕／攝影）

沙縣小吃

說起福州美食，不得不提已經遍布中國每個角落的沙縣小吃。位於布碌崙60街818號的沙縣小吃獲得中國總店連鎖資格，當年開業時沙縣副縣長親自來到紐約為店鋪開業剪綵。

店內以沙縣拌麵、柳葉蒸餃、燉湯等各種小吃，征服顧客挑剔的味蕾；幾元錢就能獲得一份營養均衡的套餐，是平時繁忙工作日不錯的選擇。

沙縣小吃的拌麵是福建有名的傳統小吃。（業主提供）
沙縣小吃的拌麵是福建有名的傳統小吃。（業主提供）

沙縣小吃的柳葉蒸餃平價又美味，深受大家喜歡。（業主提供）
沙縣小吃的柳葉蒸餃平價又美味，深受大家喜歡。（業主提供）

金煌煲煲好

除福州美食外，廣東美食在8大道民眾心中也占有較大的分量。8大道5223號的金煌煲煲好烤鴨、火肉等都是長年火爆，店內各種煲仔飯、艇仔粥等傳統廣東美食，也十分受歡迎；業主時不時也會推出一些特色新菜式，將松茸等高端食材和傳統廣式小吃融合，新穎又美味。

金煌煲煲好的燒鴨、火肉等美食，銷售十分火爆。（圖片取自Yelp）
金煌煲煲好的燒鴨、火肉等美食，銷售十分火爆。（圖片取自Yelp）

金煌煲煲好的煲仔飯美味又正宗，只是通常需要等候15分鐘左右。（圖片取自Yelp）
金煌煲煲好的煲仔飯美味又正宗，只是通常需要等候15分鐘左右。（圖片取自Yelp）

金皇廷大酒樓

位於62街618號的金皇廷大酒樓是很多當地居民宴客的地方，餐飲風格將福州美食和廣東美食進行結合，但該酒樓每日推出的下午茶也深受民眾喜愛。

酒樓除了各種常見的下午茶美食，例如流沙包、藥膳雞腳等，幾年前還推出了廣東地方小吃裹蒸粽，把糯米、五花肉、綠豆、鹹蛋黃、冬菇、蝦米、瑤柱、栗子、花生等幾十種食材包裹成碩大的粽子，經過十多小時蒸煮，軟綿入味。作為當地少有擁有停車場的大酒樓，免除了顧客尋找停車位的煩惱。

金皇廷下午茶精緻美味，常兩三好友相約在此一邊嚐美食一邊敘舊。（圖片取自Yelp）
金皇廷下午茶精緻美味，常兩三好友相約在此一邊嚐美食一邊敘舊。（圖片取自Yelp）

翠園大酒樓

位於8大道6521號的翠園大酒樓是當地另外一家深受民眾喜愛的喝下午茶的好餐館，店內叉燒包、冰皮榴槤等廣東茶點精緻又美味；除了下午茶外，晚餐也供應很多特色精緻的廣式菜餚，例如糯米雞翼拼海王卷、鴛鴦炒飯等，無論從擺盤還是味道，都堪比米其林三星。

翠園大酒樓的鴛鴦炒飯無論擺盤還是味道，都堪比米其林三星。（業主提供）
翠園大酒樓的鴛鴦炒飯無論擺盤還是味道，都堪比米其林三星。（業主提供）

翠園大酒樓是當地民眾最喜歡的辦酒席和喝下午茶好去處之一。（業主提供）
翠園大酒樓是當地民眾最喜歡的辦酒席和喝下午茶好去處之一。（業主提供）

台灣小站

雖然過去8大道美食以福州、廣東菜系為主，近些年越來越多其他地方菜系也入駐，並深受大家喜愛。位於7大道5510號的台灣小站就是台灣媳婦嫁給了福州郎，夫妻齊心協力將小店打造得溫馨又乾淨；店內照燒雞翅、豬排等台灣風味便當僅賣七元左右，包括一葷一素一湯、半顆滷蛋以及一份滷肉飯；店內還有鹽酥雞等特色台灣小吃和飲品。每次學校放學後都能見到不少華裔家長帶著孩子坐在店內歡聲笑語。

台灣小站的台灣風味便當，很多家長常帶著小朋友前去品嚐。（圖片取自Yelp）
台灣小站的台灣風味便當，很多家長常帶著小朋友前去品嚐。（圖片取自Yelp）

台灣小站提供各種台灣小吃，物美價廉，乾淨美味。（圖片取自Yelp）
台灣小站提供各種台灣小吃，物美價廉，乾淨美味。（圖片取自Yelp）

小牛小魚

位於7大道5210號的小牛小魚，憑藉一份烤蹄花征服了很多老饕，外酥裡嫩的豬蹄灑上孜然等調味粉，一口咬下去香味四溢。除此之外他家還有各種滷鴨脖、滷雞翅等小吃，高度還原中國連鎖店周黑鴨的香甜中帶有絲絲微辣感，加上一瓶啤酒，深夜追劇最佳搭配，還有饞嘴牛蛙、麻辣小龍蝦等盆菜，也不得不嚐。

小牛小魚的饞嘴美蛙也是入店必點的美食之一。（業主提供）
小牛小魚的饞嘴美蛙也是入店必點的美食之一。（業主提供）

川天下

位於7大道5502號的川天下不僅登上過「紐約時報」，還入選了米其林2020年推薦餐廳，作為當地少有的川菜館，將夫妻肺片、風味魚扣、小炒羊肚等特色川菜發揮得淋漓盡致。店內隆重推出的紙包魚，顧客可選擇側魚、西曹、盲曹三種活魚，現殺後搭配十幾種材料熬製成的秘製醬料，再用油紙包好，先蒸後烤各十分鐘，再放置在熱呼呼的鐵板上兩面各烤兩到三分鐘，就可以打開紙包享受美味。

川天下內部裝修也川味十足，以色彩鮮豔臉譜作為點綴。（圖片取自Yelp）
川天下內部裝修也川味十足，以色彩鮮豔臉譜作為點綴。（圖片取自Yelp）

川天下的風味魚扣，酸香辣結合。（圖片取自Yelp）
川天下的風味魚扣，酸香辣結合。（圖片取自Yelp）

雲南風味園

近幾年雲南桂林過橋米線大火，各種連鎖桂林米線店開始在全市各個角落出現，但早在這些店出現之前，鮮少人知道布碌崙8大道5121號就藏著這樣一家米粉店。雖然店面簡陋，看上去毫無特色，但實際上常常高朋滿座，外賣不斷，更吸引過不少美食評論家登門拜訪，寫過很多推薦文章，所以不少外族裔特前來品嚐。

一大碗滾燙的鮮湯端上桌子後，店小妹幫忙將肉片、玉米、雞肉、木耳等七八種食材放入湯內燙熟，再倒入一碗米粉稍加攪拌，便可開始大快朵頤；此外店裡的酸辣餃，也是風味十足，深受好評。

雲南風味園是紐約市最早一批供應過橋米線的餐館，吸引了很多美食評論家前往。（圖片取...
雲南風味園是紐約市最早一批供應過橋米線的餐館，吸引了很多美食評論家前往。（圖片取自Yelp）

新發餅屋

8大道走幾步就能看到一家麵包房，但要說哪家生意最好，新發餅屋說第二無人敢說第一，長年大排長龍；尤其是店內蛋撻更有全市第一的美稱，疫情之前想要吃到他家蛋撻需要提前預定，或等待幾十分鐘，一旦店員端出盛滿蛋撻的烤盤，立刻一堆人湧上前詢問。現在疫情影響下生意稍微差了一些，但蛋撻仍一盤接著一盤烤，根本不愁賣。

新發餅屋蛋撻被美稱為全市第一，常常吸引顧客大排長龍購買。（圖片取自Yelp）
新發餅屋蛋撻被美稱為全市第一，常常吸引顧客大排長龍購買。（圖片取自Yelp）

美食 8大道 布碌崙

上一則

平安保險推出汽車全保半保特廉

下一則

主計長斯靜格 籲降低紐約市33重災區接種資格

延伸閱讀

兩名華裔耆老被攻擊 華男與公車司機出手相助

兩名華裔耆老被攻擊 華男與公車司機出手相助

提振美食產業 泰式酸辣湯將申請非物質文化遺產

提振美食產業 泰式酸辣湯將申請非物質文化遺產
皇后區男連兩天摸女性臀部 警公布照片

皇后區男連兩天摸女性臀部 警公布照片

探討亞裔安全 市警總局長希爾25日與華社會面

探討亞裔安全 市警總局長希爾25日與華社會面
休士頓The Post 台商驕傲造鎮

休士頓The Post 台商驕傲造鎮
仇華者挺反仇恨示威？布碌崙華社促先道歉

仇華者挺反仇恨示威？布碌崙華社促先道歉

熱門新聞

七旬華男華埠酒店遭非洲裔連擊十拳倒地。(市警提供)

紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地

2021-03-23 14:54
洪約瑟作案時沒有戴口罩，被多個監控錄像拍下。(張先生提供)

6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

2021-03-18 14:15

遭遇仇恨犯罪 除了報警還有很多求助管道

2021-03-20 11:33
一名七旬華男在華埠酒店，遭非洲裔男子連擊十拳倒地受傷。(市警提供)

為清潔問題發飆…非裔男連擊10拳 7旬華裔酒店員工倒地

2021-03-24 02:30
華裔民眾楊文艷說，亞裔只有跟少數族裔聯合起來，才有力量反抗種族主義。（記者和釗宇／攝影）

反對亞裔仇恨犯罪 紐約數千民眾聯合廣場集會

2021-03-21 15:24
約州長葛謨22日宣布，全州年滿50歲的居民自23日(周二)起，將有資格接種新冠疫苗，他敦促民眾盡快預約接種。（州長辦公室提供）

葛謨：全州50歲以上民眾 23日起可預約接種

2021-03-22 12:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」
紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」
拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任

拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任
長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線