「炒飯」算不算仇恨？孟昭文促明確界定

啟陽活動中心24日舉辦反仇恨亞裔犯罪線上論壇，旨在鼓勵亞裔發聲、共同打擊仇恨犯罪。(視頻截圖)

國會眾議員孟昭文 24日在啟揚活動中心舉辦的反仇恨亞裔 犯罪線上論壇上表示，目前針對相關罪案的執法尚有不足，司法部並未成立反仇恨亞裔調查的專門機構，也沒有明確界定亞裔被辱「炒飯」等是否為仇恨言論，她呼籲新冠疫情仇恨犯罪 提案通過後，可解決上述疑慮，嚴打仇恨犯罪。

論壇邀請了孟昭文、皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)及仇恨犯罪部門主管布羅夫納(Michael Brovner)、市警反仇恨亞裔犯罪小組的警探吳倚天與第二協調官羅騰、市人權局華裔專員馮郁雯等參與。

啟揚中心聯合主席羅維宗表示，近期仇恨亞裔罪案頻發，他希望這次論壇成為民眾與執法機構溝通的橋樑，幫助華裔社區民眾了解，如何在保護自己的前提下，處理仇恨罪案。

孟昭文表示，亞裔社區在過去一年內受到疫情的重創，期間還遭到仇恨犯罪攻擊，但由於不諳英文以及工作繁忙等原因，仍有許多受害人遭到仇恨言論的辱罵或犯罪時，保持沉默。

為了改變這一現象，孟昭文說，她提出的新冠疫情仇恨犯罪提案(COVID-19 Hate Crimes Act)提案獲拜登總統支持，日後計畫由聯邦政府為社區組織提供更多經費與資源，在司法部專門設立反仇恨亞裔調查部門，加強與市警合作，讓民眾線上就能報警，並明確界定「炒飯」等詞是否屬於仇恨言論等。

孟昭文表示，仇恨亞裔罪案目前受到極大的關注，她呼籲社區民眾團結非洲裔與西語裔，共同對抗仇恨。

市議員顧雅明表示，他期盼市警「亞裔仇恨犯罪工作組」獲得足夠的經費，成為永久部門，有專職警員處理相關罪案。

凱茲表示，仇恨言論與仇恨犯罪不同，她鼓勵受害人無論移民身分積極報警求助；助理檢察官布羅夫納補充，仇恨犯罪對受害人產生極大的影響，部分案件還可能引發模仿或報復性犯罪，他呼籲受害者及時報警，有利於警方收集更多證據。