華裔督察吳銘恆接掌亞裔仇恨犯罪工作組

市警華裔督察吳銘恆將成為「亞裔仇恨犯罪工作組」新負責人。(本報檔案照)

市警總局「亞裔 仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)負責人換將，皇后北區勤務指揮中心華裔 督察(Inspector)吳銘恆將成為新任負責人，接替暫別警隊的副督察盧曉士，領導紐約市仇恨亞裔犯罪案件調查。

這一消息是市議員顧雅明24日在一場線上論壇透露的，吳銘恆當日予以確認，並表示市警總局訂於25日舉行記者會上正式宣布。

顧雅明表示，吳銘恆曾在轄區包括法拉盛的109分局擔任副局長、隨後在布碌崙(布魯克林)8大道轄區72分局與曼哈頓華埠5分局任局長，有處理華裔社區刑事案件的豐富經驗，相信他能處理好當前日益增加的仇恨亞裔罪案。

投身警界超過24年的吳銘恆，是繼三星警司陳文業(Chief Thomas Chan)之後，市警警銜第二高的華裔，也是現任最高階華裔，也眾多亞裔警察 的榜樣；出生在香港的他，16歲移民美國，因從小富有正義感，喜歡伸張正義，從市立大學畢業後，他投身警隊，開始警察生涯。

吳銘恆2003年升為警佐(Sergeant)，2006年成為巡官(Lieutenant)，2010年晉升為警官(Captain)，2016年晉升為副督察(Deputy Inspector)，2018年升為督察(Inspector)；期間在亞裔聚居的109分局、111分局、72分局與5分局都擔任要職，他是在72分局與5分局擔任過局長的唯一亞裔。