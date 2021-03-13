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第2輪PPP月底截止 小企業快申請

記者顏嘉瑩／紐約報導
國寶銀行日前成功替僑校申請到第二輪PPP共7.5萬元。圖左起為孫儀文、王憲筠、于金山和孫儀芬。(國寶銀行提供)
國寶銀行日前成功替僑校申請到第二輪PPP共7.5萬元。圖左起為孫儀文、王憲筠、于金山和孫儀芬。(國寶銀行提供)

第二輪「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)正在接受申請，國寶銀行董事長孫啟誠日前表示，已成功協助紐約華僑學校申請到第二輪PPP共7萬5570元，此前國寶銀行已協助僑校申請首輪PPP；該銀行表示，很開心能在新冠肺炎疫情持續期間協助僑校，獲得共15萬1140元貸款。

申請到第二輪的PPP後，國寶銀行董事孫儀芬(Vera Sung)和總裁兼首席執行官孫儀文(Jill Sung)將支票交給紐約中華公所主席于金山和紐約華僑學校校長王憲筠。

第二輪PPP申請日將於月底截止，國寶銀行表示，目前正積極協助社區申請第二輪PPP；在首輪PPP開放申請時，國寶銀行共為華社128個商業客戶及非營利機構成功申請，範圍包括Uber司機、餐館、禮品店、超市、零售店、美容美甲、汽車修理行、珠寶店、食品批發、以及非營利機構華僑學校。

國寶銀行指出，第二輪PPP貸款與第一輪PPP貸款條款基本相同，如果企業貸款者符合條款，所取得的貸款將在使用期限內用完後10個月內申請豁免，屆時由政府代其還款，貸款就變為援助金，而華社多數為小型企業，受到疫情影響甚大，該銀行會盡力幫助社區企業盡速恢復繁榮。

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