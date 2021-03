疫期的特色觀影體驗 「汽車劇院」回歸了！

皇后區汽車影院可容納約200輛車。(取自活動官網)

去年新冠疫情爆發後,紐約市電影院 和其他現場娛樂活動全部關閉,汽車 影院(Drive-In Movie Theater)的興起,滿足了眾多想念大銀幕影迷們的需求;雖然現在紐約市的電影院已有限程度開放,但疫情尚未結束,一些民眾仍不敢走進電影院,不過今春多個汽車影院的回歸,會給喜歡大銀幕電影的紐約客,帶來不輸室內影院的體驗和娛樂。

●皇后區汽車影院 邊吃刈包零食

皇后區汽車影院3月回歸。(取自活動官網)

去年秋天全市最受歡迎的汽車影院之一「皇后區汽車影院」(The Queens Drive-In)3月重新登場,計畫持續至6月。這個設在法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)內紐約科學館(New York Hall of Science)前的汽車影院,由屋頂電影(Rooftop Films)、紐約移動影像博物館(Museum of the Moving Image)和紐約科學館聯合推出。

放映日晚6時開放入場,7時30分放映電影,還會有映前活動。觀影車位先到先得,除非較大或較高車子可能會妨礙後面車輛的視野,會另作安排;觀眾必須提早15分鐘到達,若晚於7時15分可能無法入場。電影的音頻是收音機高質量 (FM)立體聲,民眾直接通過汽車的收音機功能即可聽到。

在疫情尚未結束時,仍會採取安全預防措施,民眾需提前在線購買入場券,電影播放期間必須留在車內,除購買餐飲和上衛生間,只要下車都必須戴口罩。組織者指出,他們正在與州、市政府機構商討,以確定未來是否可以安全和合法的調整活動空間,也接受非駕車者入場觀看。

皇后區汽車影院的放射室。(取自活動官網)

皇后區汽車影院每周五至周日晚開放,每場可容納約200輛車,電影從經典老片到當代熱片都有,有時一晚放映兩部電影,一部電影場次每車35元,兩部電影場次每車45元,每車內最多五人。

民眾還可選擇購買75元的入場券,將享受最好的觀影車位,並在電影結束後最先離場;此外,這檔入場券還會幫助活動主辦方向當地的家庭健康組織提供更大援助。民眾可至網站:https://www.queensdrivein.com/了解。

看電影時少不了零食相伴,皇后區夜市上受歡迎的兩個攤位台灣小吃刈包(CBao)和零食店Dilena's Dolcini,在電影放映前和期間以不接觸的方式供應食品和飲料,民眾在汽車影院停好車後在線下單,當食物可取時會收到短訊通知;刈包需在網站mycbao.com購買;供應爆米花、餅乾、飲料等零食的Dilena's Dolcini的工作人員會在現場推著餐車,顧客可向餐車招手,也可在網站:bit.ly/QDIsnacks購買。

●百老匯汽車劇院 有迷你音樂會

「百老匯汽車劇院」將電影、音樂劇的戶外放映與百老匯表演者的現場迷你音樂會相結合。(取自射線公園官網)

去年秋天為應對新冠疫情推出的創新綜合娛樂場所「百老匯汽車劇院」(Broadway At The Drive-In)計畫將於4月回歸,設在皇后區阿斯托利亞(Astoria)濱水區的「射線公園」(Radial Park),占地5萬平方呎,將電影、音樂劇的戶外放映與百老匯表演者的現場迷你音樂會相結合。

主辦方表示,「百老匯汽車劇院」將給觀眾提供帶互動的劇院式體驗;高水平的表演由百老匯傑出的藝術家製作、導演、編排和呈現,現場還能欣賞河對岸曼哈頓的迷人天際線。

此汽車劇院可容納100輛汽車;沒有汽車也可到此享受,在天氣好時,主辦方準備了野餐桌和接收音頻的復古音箱,不開車的民眾只需購買野餐桌門票即可入場,每桌容納四人,還可通過帶有藍牙揚聲器的麥克風,隨著表演歌唱;現場還有電影院式的小吃和飲料供購買。

疫情期間會嚴格執行安全防護措施,包括入場時測體溫,保持社交距離,任何人在車外時都需戴口罩。新一季的具體節目安排尚未公布,感興趣的民眾可關注活動官網https://www.radialpark.com。

●天際線汽車影院 可帶寵物入場

天際線汽車影院3月幾乎每晚都有電影放映。(取自影院臉書)

布碌崙(布魯克林)綠點(Greenpoint)橡樹街(Oak St.)一號的「紐約市天際線汽車影院」(Skyline Drive-in NYC),位於東河(East River)畔,同樣坐擁曼哈頓天際線的壯麗景色;下班後、假日裡,跟家人或好友在星空下、美景旁,觀看喜歡的影片,也是一種獨特的影院體驗。

此汽車影院的特點是本月幾乎每晚都有電影放映,且影片選擇多;影院建議觀眾,周一至周三提前至少一小時到達現場,周四至周日提前至少兩小時到達,電影未開始前,是欣賞風景、購買零食、飲料、拍照的好時間。

此影院的另一個特點是,民眾不僅可坐在車裡觀看電影,若天氣好,還可坐在汽車引擎蓋上或車旁邊,隨意攜帶折疊椅子或毛毯,只是不能坐在車頂,在車外時須保持社交距離和戴口罩;還可帶寵物入場。

提前到達天際線汽車影院現場,可欣賞到日落時的曼哈頓美景。(取自影院臉書)

該影院的3月排片已出,所有入場券均在線購買,每車55元,貴賓票每車80元,一車內最多七人;周末有些場次還對不開車的民眾提供戶外座位,觀眾按人數購買入場券,每人22元;機車也可入場;影片查詢和購票請至:https://www.skylinedriveinnyc.com。

●餐館停車場影院 點餐免費看片

皇后區阿斯托利亞的餐館「Bel Aire Diner」去年將餐館的停車場打造成為汽車影院,今年繼續舉辦,本月為每周四和周五晚放映,顧客在停車場等候服務員送來餐點及在車裡用餐時,可免費觀看電影。入場券分為10元和15元,均包含10元餐券;詳情可至網站:belairediner.nyc/store/events查詢。