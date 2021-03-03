交通維權團體呼籲 1/4街道汽車禁行

交通維權團體要求新一屆市府採取新的管理方法，使全市街道應更好服務所有紐約人。(本報檔案照)

由超過80個倡導團體和非營利組織組成的多元化聯盟發起一項挑戰，要求下任市長、市議會和區長參選人承諾當選後，將全市25％汽車 道改為汽車禁行區，並新增更多單車道、公共開放空間等。

提倡紐約人擁有更好的步行、騎單車和公共交通環境的交通維權團體「交通替代」(Transportation Alternatives)以及80餘個組織，1發起一項名為「NYC 25x25」的挑戰，要求下任市長、市議會和區長承諾到2025年將全市目前允許車輛通行的街道中的25%禁止汽車通行。

「交通替代」執行董事哈里斯(Danny Harris)表示，「現在是重新構想我們最大的公共資產街道的時候了，街道應更好服務所有紐約人，紐約市 公共空間的分配方式和服務對象存在巨大的不平等，絕大多數的紐約人是步行、乘公共交通和騎單車往返工作場所，但市內的大部分街道仍是專為汽車設計。」

「交通替代」近期研究發現，紐約市的街道針對少數開車的人設計，而不是96%步行往返、搭乘公共交通的民眾；汽車會給城市帶來交通壅堵、死亡車禍，增加低收入 和少數族裔社區民眾的通勤時間，還會導致污染、各種健康疾病等。

報告說，「更好的未來需要市府採取新的管理方法，將街道視為服務民眾的公共空間，並打破以開車和停車為中心的傳統思維方式」，並提出「願景」，包括增設公車專用道和單車專用道各500哩，以及 3800萬平方呎的開放空間，例如步行廣場、小公園和社區花園，在全市1700所公立學校門口設汽車禁行區，該區域供學生上下學、玩樂及戶外學習。

市長白思豪被問及此挑戰時表示，他尚未閱讀具體內容，但總體上支持減少汽車、開放公共空間和建立更好公共交通，「毫無疑問，這是未來的方式。」

「NYC 25x25」挑戰的更多信息，可瀏覽網站nyc25x25.org。