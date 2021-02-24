反覆發燒、血氧不穩…華人染新冠 抗體治療見效

衛生局推出單株抗體治療法，效果顯著。(紐約市衛生局提供）

市衛生局日前針對感染新冠肺炎 患者推出單株抗體( Monoclonal Antibody)治療方法效果獲得認同，不久前皇后區 一對華裔夫妻也分別獲得了單株抗體治療和瑞德西韋 藥物，都指治療後效果顯著；但可接受該類治療的患者資格混亂，建議民眾一旦感染病毒，要主動詢問是否適用抗體療法，以免錯過最佳治療時機。

居住在皇后區的華女李凱西(Kathy Li，音譯)的64歲父母，不久前先後確診新冠肺炎，其中父親於1日開始出現症狀，2日檢驗後確診；母親隨後也確診。

李凱西表示，起初父親症狀比較嚴重，最突出的就是反覆發燒，而且血氧不穩定，最低時曾接近90；在諮詢家庭醫生後，醫生向他們推薦了單株抗體療法，但李凱西主動向醫院詢問後，對方表示其父母並不符合接受該治療的資格。

9日李凱西父親出現呼吸困難症狀，她便立即帶著父親前往長老會皇后醫院掛了急診，醫生進行初步檢查後仍認為父親不符合接受單株抗體療法的資格，也沒有說明原因，並在10日早上5時建議李凱西父親出院；令她沒想到的是，在父親回家幾小時後，醫院給他們來電，要求他們返回醫院接受單株抗體治療。

李凱西表示，根據她的觀察，單株抗體治療就是進行了60分鐘的輸液，父親在完成輸液後，症狀明顯有了很大的改善，「很快他就不再發燒，精神也好多了，現在除了偶爾乾咳，和正常人無異。」

沒想到10日晚，原本症狀較輕的母親也開始胸疼，李凱西立刻又帶著母親趕往醫院掛急診，「我原本以為母親情況較好，但醫生檢查後，稱她症狀比父親嚴重，還出現心臟問題，立即將她收留住院。」

醫生表示，李凱西母親的情況和父親不同，沒有對她提供單株抗體治療，但是給她提供了FDA此前緊急批準使用的瑞德西韋，另外開了一些消炎、清血栓的藥物；兩天後母親也順利出院，症狀緩解了不少。

李凱西表示，根據市衛生局的信息，若民眾患有慢性腎病、糖尿病、免疫系統疾病以及65歲以上耆老等易感人群，在出現新冠症狀十天內，可接受單株抗體治療；父親前兩次被拒絕和後面被通過，她不明白是什麼原因，「我感覺資格審核有些混亂」。她說，「以我父母為例，表現出來的症狀好像並不能證明病情是否嚴重，如果大家不幸感染病毒，還是應該主動就醫、提出要求，以免錯過最佳治療時機。」