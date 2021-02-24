反覆發燒、血氧不穩…華人染新冠 抗體治療見效
市衛生局日前針對感染新冠肺炎患者推出單株抗體( Monoclonal Antibody)治療方法效果獲得認同，不久前皇后區一對華裔夫妻也分別獲得了單株抗體治療和瑞德西韋藥物，都指治療後效果顯著；但可接受該類治療的患者資格混亂，建議民眾一旦感染病毒，要主動詢問是否適用抗體療法，以免錯過最佳治療時機。
居住在皇后區的華女李凱西(Kathy Li，音譯)的64歲父母，不久前先後確診新冠肺炎，其中父親於1日開始出現症狀，2日檢驗後確診；母親隨後也確診。
李凱西表示，起初父親症狀比較嚴重，最突出的就是反覆發燒，而且血氧不穩定，最低時曾接近90；在諮詢家庭醫生後，醫生向他們推薦了單株抗體療法，但李凱西主動向醫院詢問後，對方表示其父母並不符合接受該治療的資格。
9日李凱西父親出現呼吸困難症狀，她便立即帶著父親前往長老會皇后醫院掛了急診，醫生進行初步檢查後仍認為父親不符合接受單株抗體療法的資格，也沒有說明原因，並在10日早上5時建議李凱西父親出院；令她沒想到的是，在父親回家幾小時後，醫院給他們來電，要求他們返回醫院接受單株抗體治療。
李凱西表示，根據她的觀察，單株抗體治療就是進行了60分鐘的輸液，父親在完成輸液後，症狀明顯有了很大的改善，「很快他就不再發燒，精神也好多了，現在除了偶爾乾咳，和正常人無異。」
沒想到10日晚，原本症狀較輕的母親也開始胸疼，李凱西立刻又帶著母親趕往醫院掛急診，「我原本以為母親情況較好，但醫生檢查後，稱她症狀比父親嚴重，還出現心臟問題，立即將她收留住院。」
醫生表示，李凱西母親的情況和父親不同，沒有對她提供單株抗體治療，但是給她提供了FDA此前緊急批準使用的瑞德西韋，另外開了一些消炎、清血栓的藥物；兩天後母親也順利出院，症狀緩解了不少。
李凱西表示，根據市衛生局的信息，若民眾患有慢性腎病、糖尿病、免疫系統疾病以及65歲以上耆老等易感人群，在出現新冠症狀十天內，可接受單株抗體治療；父親前兩次被拒絕和後面被通過，她不明白是什麼原因，「我感覺資格審核有些混亂」。她說，「以我父母為例，表現出來的症狀好像並不能證明病情是否嚴重，如果大家不幸感染病毒，還是應該主動就醫、提出要求，以免錯過最佳治療時機。」
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