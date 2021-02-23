300人狂歡未戴口罩 皇后區酒吧被封

執法人員查封皇后區一家違反防疫令的酒吧。（法警處提供）

皇后區 一家酒吧21日凌晨被發現超過300人在內狂歡，既沒有保持社交距離也沒有戴口罩，被執法人員查封。

根據紐約市 財政局法警處，21日清晨，防疫 執法人員突擊檢查了位於皇后區傑克遜高地的酒吧Sueno's Americano Bar Restaurant Corp；當執法人員進入該酒吧地下室時，發現內部人山人海，有超過300人在內開派對，完全沒有遵守相關防疫規定。

法警處指出，這些違規行為極有可能導致新冠疫情的進一步傳播，而且業主因為違規偷偷經營，怕被發現，非法封鎖了四個逃生通道，一旦發生火災，後果不堪設想。

法警處指出，早在執法行動開始幾個小時前，當局就接線報而埋伏在附近，發現在門口守衛的兩名男保安允許一次性五至15位民眾進入地下室，期間門口保安十分小心，不斷探視是否有被周圍人發現；據法警處統計，該場所在三小時內讓至少220人進入室內，隨後警方很快採取了行動。

非法經營該酒吧的五名涉案人員已被起訴，包括21歲的Michelle A. Parobczyk，21岁的Leo Sierra，21岁的John Michael Guaillas，21岁的Saul Jordy Carpio，34岁的Nestor Carpio；他們都被控違反防疫令，其中Guaillas和Carpio還被控妨礙治安。目前該酒吧業者還面臨1萬5000元罰款。