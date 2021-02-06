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天冷血壓升高易中風！ 心臟病患者避免鏟雪

記者牟蘭／紐約報導
華裔醫生提醒，患有心臟疾病的患者避免參與鏟雪等劇烈運動。(記者牟蘭／攝影)
華裔醫生提醒，患有心臟疾病的患者避免參與鏟雪等劇烈運動。(記者牟蘭／攝影)

紐約近期連迎多場暴雪，連日低溫易使血壓升高，增加誘發心血管疾病風險；華裔醫生提醒，民眾在戶外需注意保暖，患有心臟疾病的患者避免參與鏟雪等劇烈活動，保持良好作息，避免因睡眠不足引發腦中風的發生。

神經內科醫生王慶良表示，根據臨床觀察，冬季氣溫變化大，較易誘發心血管等疾病，尤其是心臟病患者在寒冷天氣下，從事耗體力的鏟雪等活動，容易增加心臟阻力，誘發心肌梗塞等疾病。

心臟專科醫生趙茜表示，根據加拿大一項1981年到2014年的統計研究，若積雪越厚，心梗死亡的男性人數隨之增加，其中多數案例中，心梗死亡的男性生前曾進行鏟雪等劇烈運動；這份數據顯示，若積雪增厚八吋，住院患者人數增加16%，男性心梗死亡率增加34%。

趙茜說，若民眾在冬季寒冷天氣運動後，產生胸悶、氣短、出冷汗或失眠等，若手腳出現明顯牽引痛感，恐為心肌供血不足引發的典型性心絞痛；她提醒，若心臟病患者曾血管堵塞或進行心臟搭橋手術，應避免在寒冷天氣中進行鏟雪等劇烈活動。

王慶良表示，民眾若出現身體突然出現偏癱、口齒不清、噁心或視力模糊等，恐因心血管長期硬化或堵塞，造成出血性或阻塞性中風；他說，兩種腦梗中風的臨床表現相似，但患者切忌自行亂吃藥，應及時送醫，避免病情加重，「若給出血性中風的患者服用阿司匹林，會增加腦出血量」。

對於冬季預防腦中風，王慶良說，若民眾患有高血壓、糖尿病或其他基礎病，需定時前往家庭醫生處看診，平日保持良好作息習慣，保證每天至少六小時睡眠，飲食堅持少糖少鹽，提高自身的抵抗力，「如果睡不夠六小時，高血壓等基礎病患者更易誘發中風」。

此外，兩名醫生呼籲，若民眾身體出現上述不適，應立即前往附近醫院就診，爭取最佳搶救時間；他們說，經歷第一波新冠疫情後，各大醫院將急診室分為染疫患者與非染疫患者，非染疫患者前往醫院就診，並不會增加感染新冠病毒的風險。

中風 高血壓 心臟病

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