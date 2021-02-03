最萌氣象學家…史島土撥鼠查克 預測春天不遠

史泰登島查克(Chuck)2日醒來沒看見自己的影子，顯示春天即將到來。(視頻截圖)

美國 每年2月2日是傳統的「土撥鼠日」(Groundhog Day)，來自賓州 的明星土撥鼠菲爾(Phil)每年都會被請來預測春天是否到來，根據菲爾的「預報」，今年冬天尚未結束；然而紐約史泰登島 本地的土撥鼠查克(Chuck)卻做出相反的預測，認為春天就快到來。

自1887年以來，北美地區將2月2日訂為「土撥鼠日」；這場年度活動起源於德國傳說，如果土撥鼠當天從洞裡鑽出來看見自己的影子，代表六周後春天才會到來，若沒看到，代表春天就快來臨。

雖然土撥鼠預測春天的準確度只有四成左右，但該節日已成為一個傳統活動，上萬人特意出席盛典觀看菲爾的預測結果；但今年受新冠疫情影響，在賓州小鎮龐克蘇塔尼(Punxsutawney)舉行的預測活動未開放民眾進場，改在YouTube直播。

菲爾當日早晨7時35分左右從洞裡醒來並看見自己的影子，預測冬天還沒有結束，必須再等六周；而史泰登島動物園管理人今早也為查克拍攝視頻，向群眾發布其預測結果，查克和菲爾的預測相反，因看不見自己的影子，代表春天就快到來。

去年菲爾和查克都做出相同的預測，同意春天會早日來臨，不管是巧合還是土撥鼠預測真煞有其事，去年冬季確實是相對溫暖；今年兩隻土撥鼠的預測不同，誰預測比較準確，相信很快就會有答案。