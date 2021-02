暴風雪令3大機場關閉 超過兩千航班取消 「多年未見」

大雪導致紐約市附近三個主要機場所有航班被取消。(梁起華提供)

1日紐約市 迎來多年未見暴雪,除了影響市內公共運輸系統外,紐約市附近三個主要機場自早上近8時被要求全面關閉,上千個航班被取消;機場工作人員感歎,「能讓紐約市所有航班全部取消的大雪已多年未見。」

因大雪影響,紐約市拉瓜地亞機場 (LaGuardia Airport)、甘迺迪國際機場(JFK)以及紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)在1日大部分航班被取消;截止下午3時左右,拉瓜地亞機場共取消200多班航班,甘迺迪國際機場則取消了超過300個航班,相關數字仍在繼續攀升。

據FlightAware網站數據,因美東地區嚴峻天氣,1日共有1640個航班被取消,440個原訂於2日起飛的航班也被取消。

達美航空、美國 航空、西南航空、聯合航空在內多個主要航空公司,就2日飛行航班向乘客發出了預警,稱航班是否能照常起飛將取決於城市天氣與路面情況。

紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)執行總監考頓(Rick Cotton)表示,「正如同人們預料的那樣,大雪和狂風嚴重影響了機場的航班。」

甘迺迪機場的華裔工作人員梁起華表示,他於1日凌晨1時左右前往機場上班,雖然當時路面已經有了一些積雪,但一開始機場航班仍在正常起飛降落;一直到上午近8時左右,因地面積雪嚴重加上大風不斷,所有航班開始全部取消,恢復時間根據天氣情況待定。

梁起華表示,雖然航班容易受天氣影響,但紐約機場應對下雪天氣設備齊全、經驗充足,他和同事們當日也紛紛議論能讓全市所有機場航班全面停止的大雪已有好幾年未見;好在大部分航空公司前一天已提醒乘客,因天氣原因有可能取消航班,要求乘客出發前往機場之前先查詢航班情況,所幸當日因大雪而滯留在機場的乘客並不多。