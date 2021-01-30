失業金須報稅 王能辦免費活動

趙穎辰(左一起)、羅誠與王能宣布，他們將於2月1日起為紐約市低收入耆老舉辦免費報稅服務。(記者牟蘭／攝影)

華裔會計師趙穎辰29日在記者會上表示，因疫情 影響，今年開始報稅 時間從1月底延至2月12日，民眾無需為1200元與600元的紓困金繳稅，但若民眾長期領取失業金，仍需在4月15日前報稅，否則將為欠稅加付利息和罰息，她呼籲紐約市 低收入耆老可參與2月1日起舉辦的免費報稅活動，盡早完成報稅。

第20選區市議員參選人王能29日宣布，他的競選辦公室與紐約君恆會計師事務所合作，自2月1日至4月1日期間，為低收入的紐約市耆老舉辦免費報稅服務；他說，疫情爆發後，大量華人移民失去工作，許多耆老根本無法支付一次60元到100元的報稅費用，他希望本次活動為長者解決這一難題。

紐約君恆會計事務所的會計師趙穎辰表示，今年因疫情影響，開始報稅時間從1月底延至2月12日，目前公布的截止日期仍為4月15日；她說，為減少疫情帶來負面的經濟影響，國稅局(IRS)去年向符合條件的納稅人先後寄出每人最高1200元與600元的紓困金，因這筆款項不屬於收入，無需計入稅表。

但趙穎辰提醒，若民眾失去工作，並申請領取失業金，需在報稅截止日期前，通過記錄失業金總收入的報稅表1099-G，完成報稅，否則將收到國稅局催繳稅款的信件以及要求當事人加付的利息與罰息的通知。

會計師羅誠表示，本次活動針對紐約市65歲以上耆老，要求單身者收入不高於1萬3700元，夫妻合報不超過2萬7400元，收入來源僅限於W2、1099SA、1099R退休金以及1099INT銀行利息；符合資格者需提前致電(718)550-5959預約，並諮詢詳情，活動不接受現場排隊，每日報稅限額15名。

本次活動地點為王能競選辦公室，地址為法拉盛凱辛納大道59-25號200室，活動時間為2月1日至4月1日間的周一至周五，上午10時30分到下午4時。