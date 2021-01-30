我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

失業金須報稅 王能辦免費活動

記者牟蘭／紐約報導
趙穎辰(左一起)、羅誠與王能宣布，他們將於2月1日起為紐約市低收入耆老舉辦免費報稅服務。(記者牟蘭／攝影)
趙穎辰(左一起)、羅誠與王能宣布，他們將於2月1日起為紐約市低收入耆老舉辦免費報稅服務。(記者牟蘭／攝影)

華裔會計師趙穎辰29日在記者會上表示，因疫情影響，今年開始報稅時間從1月底延至2月12日，民眾無需為1200元與600元的紓困金繳稅，但若民眾長期領取失業金，仍需在4月15日前報稅，否則將為欠稅加付利息和罰息，她呼籲紐約市低收入耆老可參與2月1日起舉辦的免費報稅活動，盡早完成報稅。

第20選區市議員參選人王能29日宣布，他的競選辦公室與紐約君恆會計師事務所合作，自2月1日至4月1日期間，為低收入的紐約市耆老舉辦免費報稅服務；他說，疫情爆發後，大量華人移民失去工作，許多耆老根本無法支付一次60元到100元的報稅費用，他希望本次活動為長者解決這一難題。

紐約君恆會計事務所的會計師趙穎辰表示，今年因疫情影響，開始報稅時間從1月底延至2月12日，目前公布的截止日期仍為4月15日；她說，為減少疫情帶來負面的經濟影響，國稅局(IRS)去年向符合條件的納稅人先後寄出每人最高1200元與600元的紓困金，因這筆款項不屬於收入，無需計入稅表。

但趙穎辰提醒，若民眾失去工作，並申請領取失業金，需在報稅截止日期前，通過記錄失業金總收入的報稅表1099-G，完成報稅，否則將收到國稅局催繳稅款的信件以及要求當事人加付的利息與罰息的通知。

會計師羅誠表示，本次活動針對紐約市65歲以上耆老，要求單身者收入不高於1萬3700元，夫妻合報不超過2萬7400元，收入來源僅限於W2、1099SA、1099R退休金以及1099INT銀行利息；符合資格者需提前致電(718)550-5959預約，並諮詢詳情，活動不接受現場排隊，每日報稅限額15名。

本次活動地點為王能競選辦公室，地址為法拉盛凱辛納大道59-25號200室，活動時間為2月1日至4月1日間的周一至周五，上午10時30分到下午4時。

報稅 紐約市 疫情

上一則

班森賀建遊民所 華人反對到底

下一則

菸店兌彩金被拒 曼哈頓華男狂打店員開寶馬逃逸

延伸閱讀

市警社區主管訪華商會 中文拜年

市警社區主管訪華商會 中文拜年
法拉盛雞欄迎新年買滿$60送雞蛋

法拉盛雞欄迎新年買滿$60送雞蛋
紐約法拉盛一公園內近期六人被搶 警方逮捕16歲嫌犯

紐約法拉盛一公園內近期六人被搶 警方逮捕16歲嫌犯
商戶關門欠租…獨扛房貸地稅 房東苦撐

商戶關門欠租…獨扛房貸地稅 房東苦撐
西語裔退休警米藍達 參選法拉盛市議員

西語裔退休警米藍達 參選法拉盛市議員
西語裔退休警察米藍達 參選法拉盛市議員

西語裔退休警察米藍達 參選法拉盛市議員

熱門新聞

華埠華人長巴站12人圍毆1人且當街扒光後連捅數刀。(市警提供)

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

2021-01-23 23:54
紐約拉瓜地亞機場，乘客排隊辦理登機手續。(美聯社)

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

2021-01-23 19:10
李揚國曾記錄陳果仁被害後華社為其爭權遊行的場景。（取自李揚國臉書／周慧珠攝影）

紐約華裔攝影師李揚國 染新冠住院20天去世

2021-01-27 21:04

1張圖／紐約州確診138萬 新增死亡151人

2021-01-29 20:44
新任CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)24日表示，聯邦政府目前無法為紐約州以及其他一些聲稱疫苗庫存已經用盡的州增加供應量。路透

新任CDC主任：無法為紐約州增加疫苗供應

2021-01-24 12:55
曼哈頓華埠老字號「寶榮行」日前在社群媒體上被謠傳爆發性感染而遭政府查封。(記者張晨／攝影)

謠傳華埠老字號因疫被封 業者落淚：每周檢測 莫信謠言

2021-01-26 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證
散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」

散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」