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客廳、廚房、小孩房妥善收納 蝸居也能創造大空間

記者顏嘉瑩／紐約報導
一般人一不小心就很容易把個人物品亂放在客廳，想要保持整潔，就要規定勿放置個人物品，且東西用完都得物歸原位。(記者顏嘉瑩/攝影)
一般人一不小心就很容易把個人物品亂放在客廳，想要保持整潔，就要規定勿放置個人物品，且東西用完都得物歸原位。(記者顏嘉瑩/攝影)

想要維持居家乾淨整齊，可把握大原則整理收納，另外根據客廳、廚房、小孩房等不同空間整理，像是客廳勿放置個人物品，廚房善用密封袋、保鮮盒，小孩房就用收納箱、貼標籤的方式來鼓勵孩子自動收拾，就算只是蝸居，也能創造出大空間。

客廳：勿放個人物品

客廳是全家人休閒的公共空間，一不小心就很容易把個人物品東放西放，成為一個「物品集散地」，所以在客廳一定要規定不可放置個人物品，且東西用完都得物歸原位。

不過如果民眾與孩子平常習慣一起在客廳沙發上一起閱讀或玩遊戲，書籍、遊戲機等就能夠放在客廳；那些想要放在客廳的個人物品，就共同決定應放置的空間，例如放在書櫃、電視櫃下方等排放整齊，就不會看起來雜亂。

廚房：善用保鮮盒

廚房瓶瓶罐罐多，而冰箱更是空間有限，新冠肺炎疫情持續，家家戶戶都囤積大量的食材，想要廚房整潔乾淨，可以先從冰箱下手。冰箱是家裡的「糧倉」，在風水中更代表著一家的「財庫」，如果冰箱內充斥著各種過期食物和異味，除了可能吃壞肚子不健康，更恐影響財運。

冰箱是家裡的「糧倉」，在風水中更代表著一家的「財庫」，如果冰箱內充斥著各種過期食...
冰箱是家裡的「糧倉」，在風水中更代表著一家的「財庫」，如果冰箱內充斥著各種過期食物和異味，除了可能吃壞肚子不健康，更恐影響財運。(記者顏嘉瑩/攝影)
食材處理好後再裝入透明密封袋、保鮮盒，看起來就會比較整齊。(記者顏嘉瑩/攝影)
食材處理好後再裝入透明密封袋、保鮮盒，看起來就會比較整齊。(記者顏嘉瑩/攝影)

出門買菜後回家後，千萬不要直接把食材連同塑膠袋一起丟到冰箱，而是要先將食材處理好後再裝入透明密封袋、保鮮盒；在擺放時，把應盡快吃掉的食物放在最上層，中層放著每天都會吃的食材，下層擺放比較重的物品，底層的保鮮盒可用籃子隔出空間，擺放魚、肉、蔬菜、水果，並避免交疊，所有冰箱食材才能一目瞭然。

小孩房：鼓勵孩子自動收拾

小孩房可將物品放在收納箱、貼標籤，甚至是將收拾好的房間樣子拍下來，再讓孩子按照照...
小孩房可將物品放在收納箱、貼標籤，甚至是將收拾好的房間樣子拍下來，再讓孩子按照照片的樣子把東西放回原位，枯燥乏味的整理工作也能變好玩。(記者顏嘉瑩/攝影)

孩子玩具、故事書散落一地，往往是家長最頭痛，又最難收拾的空間，才剛收拾好，孩子又把玩具拖出來，有些家長就乾脆放棄不整理，放任小孩房成為「玩具總動員」。與其家長自己替孩子收拾，不如讓收拾成為一個親子活動，透過將物品放在收納箱、貼標籤，甚至是將收拾好的房間樣子拍下來，再讓孩子按照照片的樣子把東西放回原位；枯燥乏味的整理工作，也能成為「大家來找碴」般的遊戲，更能培養孩子收拾的好習慣。

另外想要鼓勵孩子自發性的收拾，縮短收納動線也相當重要，如果遊戲區與收納區距離太遠，就可能減少孩子想收納的動力；反之如果將收納空間與使用區域，維持在半徑兩公尺內的距離，孩子只要走幾步路就能夠將物品收好，也能提高孩子的自發性。

善用收納箱收納物品，看起來就會更整齊。(記者顏嘉瑩/攝影)
善用收納箱收納物品，看起來就會更整齊。(記者顏嘉瑩/攝影)

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