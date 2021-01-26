防疫建功 今冬流感患者大減

新冠疫情期間，紐約市感染流感的人數非常低，醫學專家稱得益於防疫措施。(記者曹健╱攝影)

紐約州新冠疫情 繼續蔓延，但一份調查數據顯示，入冬以來，迄今只有2300餘人感染流感病毒，遠低於去年同期的4萬3895人；對此，醫學專家表示，感染流感病毒人數的大幅度減少，得益於更多民眾接種流感疫苗 以及積極的防疫 措施。

根據「藍十字藍盾健康保」(BlueCross BlueShield)一份統計，截止9日，本季度共有2326人感染流感病毒，其中386人因病情加重入院治療，未出現一例死亡案例；去年同期有4萬3895人感染流感，7633人病情加重入院治療，其中有三名兒童因感染病毒而不幸離世。

對此，紐約上州倫斯勒郡(Rensselaer County)公共健康部門主任薇楚娜(Mary Fran Wachunas)表示，感染流感病毒人數的下降，得益於民眾在新冠病毒疫情時期養成的良好防疫習慣，如勤洗手、戴口罩並保持社交距離等，並非意味著流感病毒的傳播減弱，「我們從來都不能消除任何一種病毒」。

曾經患過流感的皇后華裔居民李青表示，去年初疫情開始後，她至今連一次感冒都沒有過，她說：「流感和感冒的症狀，跟新冠肺炎有些相像，所以不敢生病啊，平時把自己和家人照顧得非常好，也就不容易病倒了」。

根據州衛生廳的數據顯示，本月11日到17日期間，全州共有280例感染流感病例，遠低於去年同期有超過1萬3000人感染流感病毒；但薇楚娜說，直到5月、6月前，流感病毒都不會消失，為了防止今年爆發「雙疫大流行」(twindemic)，她鼓勵沒有接種疫苗的民眾盡快接種流感疫苗。

州眾議員、藥劑師麥當勞(John McDonald)表示，因為新冠疫情的爆發，喚起了民眾對病毒防疫的重視，他也認為這一數字的降低，得益於更多民眾選擇接種流感疫苗、戴口罩並保持社交距離，「在我的藥房中，較去年同期，至少增加20%到30%接種流感疫苗的民眾」。

醫院急診科醫生桑德(Alan Sanders)表示，較去年同期，他所在的醫院接種流感疫苗的人數增加了15%，「以目前的感染流感與相關死亡人數來看，這麼低的數據是始料未及的」。