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中低收入買房 更易貸款、增首付援助

記者和釗宇／紐約報導
葛謨將推出改革計畫，重新規畫州房貸管理廳條例，讓更多以少數族裔為主的中低收入買房者更容易貸到款。（美聯社）
葛謨將推出改革計畫，重新規畫州房貸管理廳條例，讓更多以少數族裔為主的中低收入買房者更容易貸到款。（美聯社）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)18日宣布，他將推出一攬子改革計畫，重新規畫州房貸管理廳(State of New York Mortgage Agency)的條例，讓更多以少數族裔為主的中低收入買房者更容易貸到款，縮小族裔間的財富差距；具體改革措施包括允許更多社區信用社通過州房貸管理廳提供借款、增加首付資金支持、允許州房貸管理廳為遇到緊急情況的借款人給予臨時救助。

州房貸管理廳為民眾提供低息房貸，也有為首次買房者提供首付資助的項目；不過，目前的房貸管理廳條例規定，所有參與周房貸管理廳項目的借款方，必須經過房利美和房地美認證，這將不少社區銀行、信用社排除在外。

目前，139家為低收入地區服務的信用社中，只有兩家能參與房貸管理廳的低息貸款項目；葛謨表示，他將提案修改房貸管理廳條例，允許更多借款方參加房貸管理廳低息貸款項目，為低收入社區提供幫助。

同時，為幫助首次買房者，葛謨還將要求房貸管理廳擴大其首付援助計畫(Down Payment Assistance program)，將首付資助額度從3000元增至7500元，讓中低收入家庭更容易買房。

此外，若遇到金融危機、新冠疫情這樣的緊急情況，低收入民眾會遭遇財務危機；為緩解還款負擔，葛謨將提案修改房貸管理廳條例，允許參加州房貸管理廳項目的借款方在條件允許的情況下，為低收入借款人提供臨時救助，包括降低利息、免除欠款、重新商定房貸條款等，盡量讓民眾在危機時刻能不失去住房。

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