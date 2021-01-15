流程嚴謹 診所每天僅注射30人

陳海帆醫生(右)為社區人士陳善莊注射疫苗。（視頻截圖）

紐約市 日前將新冠疫苗 可接種人群擴大到65歲以上長者，社區人士陳善莊14日下午順利注射了第一針莫德納疫苗，稱打完後「感覺很好」；為他打疫苗的醫生則表示，其診所每日僅為約30人接種疫苗。

美國 亞裔社團聯合總會會長陳善莊於14日接種了第一針新冠疫苗；為他注射的仁德醫療診所負責人陳海帆醫生表示，其診所從6日開始提供疫苗注射，截止14日已服務了約200人。

陳海帆承認目前接種速度並不快，一是疫苗數量有限，運輸複雜，衛生局也要花費時間對診所資質進行認證，二是可接種人群有嚴格要求，診所需花很多時間進行資格認證，「例如像護理人員，需要提供目前正在工作的證明才能接種」；另外就是診所員工還有其他看診工作，只能抽出有限時間注射疫苗。

陳海帆指出，為每人注射疫苗只需兩、三分鐘，但需要進行填表、核實資質、相關注意事項講解等，注射完成後還需觀察15分鐘才能離開，所以整個注射流程要30分鐘左右。

對於華裔民眾打疫苗的熱情，陳海帆並不擔心，「開放預約當天就接到3000多個電話，網站則有數百個留言，之後每天電話再翻倍，根本接不過來。」

疫苗數量遠遠滿足不了需求，陳海帆說，尤其是第一批接種的民眾，需要在四周後接種第二針，屆時疫苗需求將加倍；此外疫苗保存要求嚴苛，除了需要特殊冰箱，一份疫苗從冰箱拿出，就需要在六小時內完成十人接種，不然就會浪費掉，因此特意增設了等候名單，一旦發生預約者未能前來的情況，立刻有人補上。

當日接種疫苗的陳善莊表示，注射後沒有異樣，「我感覺很好，希望大家也踴躍接種疫苗，更希望疫苗盡快普及，早日結束疫情」。