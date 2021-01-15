居家紓壓法 迎接新年新氣象

泡澡可以促進血液循環，促進身心放鬆。(記者張晨/攝影)

回望2020年，新冠疫情 爆發、黑人的命也是命 示威潮、城市打砸搶暴動、街頭槍聲不斷，一連串的重大事件衝擊讓人們應接不暇；2021年伊始，許多人的願望是整理心情重新出發，但無奈疫情依舊尚未走遠，為了避免疫情進一步擴散，紐約客待在家裡的時間愈來愈長，其實只要用點巧思，也可以從居家的不同區域出發，找到既紓壓又能重新找回生活節奏的新生活方式。

★客廳：養一盆水培植

客廳裡擺放一盆綠色植栽，就可以讓家裡充滿生機，工作時偶爾看看新冒出的嫩芽，不但有成就感還可以放鬆眼睛；和普通的土培不同，水培的植物能夠將有害氣體吸收附於根系，並和吸附的粉塵一起加入其新陳代謝的過程，在物質轉變時去掉毒性。水培植物因其植物特性及與礦物質結合的能力，對改善室內空氣有特別好的過濾效果。

懒人超级友好的水培機是綠植以及香料愛好者入門的最佳選擇。(記者張晨/攝影)

●自動水培機 輕鬆種薄荷

懶人超級友好的水培機是綠植以及香料愛好者入門的最佳選擇，水培機設定自動開關燈，提醒你需要加水或肥料了；種植薄荷、迷迭香、九層塔，隨手拈來就可做些自製調料，自己在家也能調製莫吉托(Mojito)、煎牛排、炸鹽酥雞。

水培機種植的蔬菜生長速度是普通土培的五倍，當蔬菜長得稍密時就可以開始採摘了，每次摘下的量不超過植物本身的三分之一，甚至可以刺激它們再次生長。而培育成功後，更可以將其移栽到土培盆中繼續生長。

培育成功後更可以將其移栽到土培盆中繼續生長。(記者張晨/攝影)

★臥室：設一個讀書角

相比客廳的開放，傍晚的臥室更具有私密性，更適合在靜謐無人的夜晚捧書詳讀；根據英國蘇塞克斯大學( University of Sussex)於2009年的一項研究發現，閱讀可以降低68%的壓力值，甚至比聽音樂或散步的效果更好。

除了可以讓我們暫時逃離現實生活中的壓力，放下手機和電子產品從網路世界抽離，閱讀還可能幫助提升健康和幸福感，對憂鬱症(Depression)和焦慮症(Anxiety disorder)患者也有幫助。

堆積的紙質書籍不但解壓還能使人養成良好的讀書習慣。(記者張晨/攝影)

●聽ASMR 改善睡眠品質

ASMR是指自發性知覺經絡反應，人體能通過視、聽、觸、嗅等感知上的刺激，在顱內、頭皮、背部或身體其他部位產生的令人愉悅的獨特刺激感，又名「耳音」、「顱內高潮」。

還有YouTube上的白噪音視頻，雨聲、大海聲，也十分助眠；伴隨白噪音入睡，連失眠患者都能減少許多淺眠階段的時間，並且整體睡眠品質和時間都能獲得改善。

臥室的佈置少不了印象，在傍晚聆聽ASMR或白噪音能使人更快速的入眠。(記者張晨/攝影)

★浴室：泡一個紓壓澡

水溫的加熱可以促進血液循環，使汗水聯通廢物從毛孔中排出，可以緩解肌肉緊張，身心都得到放鬆，還能改善睡眠；但醫生也提醒，對於健康狀況不太好的人，盡量不要全身泡在水裡，最好把身體浸泡到肋骨部位，讓心臟和肺部露出水面，這樣能減少熱水對心臟和肺部的壓力。

●芳香療法 舒緩放鬆心靈

歷史悠久的「芳香療法」是現代人紓解壓力的流行方式之一，利用芳香植物所萃取出的「精油」作為媒介，透過吸嗅、按摩、薰香等方式，經由呼吸道或肌膚吸收；由於精油的分子極小，滲透性絕佳，並具有藥理作用，因此可帶來療癒效果，是舒緩、放鬆心靈同時保健身 體的一種自然療法。

芳香療法是一種自然的療癒方式。(記者張晨/攝影)

◎薰衣草精油：舒緩壓力和緊張感，針對有睡不好或難以入眠困擾的人。

◎佛手柑精油：擁有香甜果味，能提升心靈品質、應對沮喪低落情緒的首選。

◎洋甘菊精油：具有水果和花朵的香氣，清涼的效果，對於焦躁悶感特別有效。

★廚房：手作找成就感

研究表明，每天做一點創造性工作的人不僅感到更高興，而且會感覺到「成就感」，做一桌好菜或者烘焙一爐曲奇餅乾，帶來的成就感會延續到第二天，讓人更加樂此不疲；近年來心理學家們已經越來越關注將做飯和烘焙當做治療手段，幫助人們克服抑鬱和焦慮。

●烘焙 甜食使人快樂

人在煩惱時，體內的糖皮質激素會被激活，在某些情況下，會影響細胞對於味覺的反應，產生對於甜食的慾望，因為這些激素可以讓人保持興奮愉悅，從而釋放壓力；而相比於外面販賣的甜食零嘴，不妨嘗試從最基本的曲奇餅乾或蛋撻做起，可盡量購買現成食材，減少失敗率後再尋求進階。

烘焙的樂趣不僅是它的美味，更有其帶來的成就感。(記者張晨/攝影)

●素食 淨化心靈排毒

很多人的迷思是素就等於蔬菜，但吃素不只是吃菜而已，而是講究營養均衡，如果只吃菜葉卻不吃根莖是不對的，正確的吃法應該要吃完食物的全體，也就是「全食物」的概念，因為食物的全體有分陰陽冷熱的互補作用。

素食能減輕腸胃負擔，約束自己移轉肉食慾望，是一種自我要求的品德，更容易從湯粥飯菜裡的色、香、味，捕捉到對生活的信心與能量；間歇性的食素可以加快新陳代謝，更能為身體進行排毒。