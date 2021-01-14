變種新冠病毒入侵 紐約市2人感染

曼哈頓賈維茨中心已作為新冠疫苗大規模接種中心開始營業。（州長辦公室提供）

市長白思豪(Bill de Blasio)13日表示，目前全州12名感染了英國 變種新冠病毒的患者中，兩人是紐約市 居民，其中一人近期曾前往英國；他表示，當下要求所有國際來客病毒檢測已經沒什麼用，再次呼籲聯邦政府對英國實施旅行禁令，立刻取消所有往返英國的航班；州長葛謨(Andrew Cuomo)13日宣布，賈維茨中心(Javits Center)已作為新冠疫苗 大規模接種中心展開服務。

市府發言人表示，兩名變種病毒感染者分別住在皇后區和曼哈頓；白思豪說，市檢測和追蹤小組已經對二人展開流行病學調查，其中一人不久前曾到英國；「我對此十分擔憂，我們剛有機會通過疫苗結束疫情，但現在面臨新的挑戰，我敦促所有高危人群一定要小心防護。」

白思豪敦促聯邦政府立刻對英國實施旅行禁令，「證據已經很明顯了，一些去過英國的人將變種病毒帶到紐約市，我們必須阻止這一狀況繼續發生；要求國際來客提供病毒檢測陰性證明的要求不足以遏制病毒傳播，聯邦政府應當馬上取消所有來自英國的航班。」

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，確認兩例變種病毒感染的檢測都是去年12月底就已進行，然而檢測結果13日才出爐；市長辦公室公共衛生高級顧問法瑪(Jay Varma)也對變種病毒的傳入表示擔憂，「我們在與病毒賽跑，我們需要減少變種病毒感染者的數量，尤其是高危人群；傳播範圍越廣，病毒越容易變異。」

紐約州另外七例變種病毒感染者，都與上州薩拉托加郡的首例感染者有關聯，另外兩例則分別是長島納蘇郡和蘇福克郡居民。

此外，葛謨宣布，賈維茨中心已作為大規模疫苗接種中心於13日開門，全天24小時營業，該會展中心此前也被用作新冠臨時醫院；州府表示，若疫苗供應量充足，賈維茨中心預計每天能接種1萬人。

不過，葛謨表示，目前最大的問題仍是疫苗供應量不足；開放65歲以上老人接種後，全州有資格接種的人數超過700萬人，但每周的疫苗供應量僅有30萬劑，接種現有人群就需要六個月；白思豪也繼續敦促聯邦政府加大供應量，否則紐約市的疫苗兩周內就將用完。

白思豪還表示，市府正與洋基球場接觸，未來可能與花旗球場一樣，作為疫苗大規模接種點。