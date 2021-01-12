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長島成立公平工作組 確保少數族裔獲疫苗

記者朱蕾／紐約報導
貝隆表示，蘇福克社區學院的疫苗分發中心疫苗已告罄，第二批疫苗送到後中心可重新開放。(New12視頻截圖)
貝隆表示，蘇福克社區學院的疫苗分發中心疫苗已告罄，第二批疫苗送到後中心可重新開放。(New12視頻截圖)

長島政府官員、社區和宗教領袖等85人組成的「長島健康公平工作組」(The Long Island Regional Health Equity Task Force)，正在制定計畫，以確保受疫情衝擊嚴重的少數族裔社區能夠像公平的獲得新冠疫苗

工作組主席、諾斯維爾醫療系統(Northwell Health)高級副總裁薩拉斯-洛佩茲(Deb Salas-Lopez)表示，諾斯韋爾負責長島地區疫苗分發，紐約州長葛謨日前指出，該州的疫苗發放工作之一是特別關注那些沒有藥房、沒有醫院的貧困社區，「我們成立此工作組將與紐約州公平疫苗工作組保持一致，確保公平分配疫苗。」

紐約州的疫苗接種11日進入1B階段，薩拉斯-洛佩茲表示，社區分發計畫仍在進行中，注射點必須具備後勤保障，輝瑞(Pfize)疫苗需要超低溫冷藏，而莫德納(Moderna)疫苗不需要，後者因為其更容易儲存和使用，會優先向社區分發；「工作組非常了解社區，在疫苗接種上可提供很大幫助」。

工作組成員、納蘇郡(Nassau County)衛生局健康公平部門主任奧特-布魯特斯(Andrea Ault-Brutus)說，會找出受疫情打擊最嚴重的郵遞區號地區，並通過研究醫療補助和其他數據以確定「高風險地區」；工作組成員、蘇福克郡(Suffolk County)首席副郡長布萊克(Lisa Black)表示，工作組計畫通過「社區中可信賴的人」來協助社區疫苗接種工作。

與可能不願接種疫苗的少數族裔社區建立信任，也是工作組的關注點，他們會提供多語言信息，並努力找到社區中的人與該社區溝通。

納蘇郡的第二個疫苗分發中心11日開放，位於西堡鎮(Westbury)「Yes We Can Center」；納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)表示，第二個中心的位置很重要，因為是在少數族裔社區。

目前長島的疫苗仍處於供不應求的狀態，「納蘇郡有適合的基礎設施來管理和分發來自聯邦和州的疫苗」，庫倫說，「目前需求大大超過供給，郡政府會繼續每天更新疫苗中心的可預約信息。」

蘇福克郡局長貝隆(Steve Bellone)表示，位於蘇福克社區學院的疫苗分發中心的疫苗上周末已用完，僅該中心每天就可完成5000劑疫苗注射，但是疫苗供應嚴重不足；他預計第二批疫苗將在12日(周二)到達。

疫苗 紐約州 長島

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