首批醫護 打第2劑新冠疫苗

護士琳賽4日接種了新冠疫苗第二劑，成為首批完成疫苗接種的人員。(諾斯韋爾提供)

經過21天後，紐約州 4日為在去年12月中首批接種輝瑞(Pfizer)新冠疫苗的重症監護室護士等抗疫一線人員，接種第二劑疫苗；當時作為紐約首位接種的長島 猶太醫療中心(Long Island Jewish Medical Center)皇后區分院重症監護室(ICU)主任護士琳賽(Sandra Lindsay)表示，在注射疫苗後未出現任何副作用，希望以自身為例，讓民眾相信疫苗的安全性。

琳賽於去年12月14日早上接種了第一劑新冠疫苗，成為紐約州首位及全國首批疫苗接種者；4日接種完第二劑後，琳賽表示，「我知道我們尚未走出困境，尚未實現群體免疫，但是今天我感覺負擔減輕了」，她很感激能夠成為首批疫苗接種者，也表示「我想告訴那些不清楚狀況的人，去了解實際狀況、不要道聽塗說。」

長島猶太醫療中心所屬的諾斯韋爾醫療系統執行長杜寧(Michael Dowling)稱讚琳賽作為首批疫苗接種者，為同事和公眾樹立榜樣，並積極宣導接種疫苗的理念，「這非常重要」，他說，「我們的目標是盡可能快、有效和公平地進行疫苗注射工作。」

亞美醫師協會(CAIPA)總裁暨會長劉季高日前才施打第一劑疫苗，要等到2月中才會施打第二劑；他4日表示，新冠疫苗比流感疫苗 帶來的疼痛感略強烈，在施打後的第二天自己出現些許的流鼻水、打噴涕症狀，「就跟流感疫苗一樣，都會出現一些輕微的症狀，這是正常的，過幾天之後狀況減緩就沒事了。」

對於一般民眾何時能施打疫苗，劉季高則說，由於輝瑞疫苗儲存條件較高，需要保存在攝氏零下70度環境，基本上一般診所沒有設備能夠保存，多送到聯邦政府機構或大醫院，無法由一般診所為民眾施打。

他表示，大部分民眾將施打由莫德納生技公司(Moderna)生產的疫苗，該疫苗在標準冰箱溫度的約攝氏2至8度中，至少保存一個月，攝氏零下20度的冰凍環境可保存半年，且一次為100支，門檻較低，大部分醫師診所都有設備保存。

他表示，據了解，目前已經有很多醫生到市衛生局的全市免疫接種登記系統(Citywide Immunization Registry)註冊，將視疫苗發放的速度，決定民眾施打的時程。