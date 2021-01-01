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OMNY安裝完畢 捷運卡2023淘汰

記者和釗宇／紐約報導
新一代非接觸感應式交通付費系統OMNY已於12月底在全市所有地鐵站和公車上全線安裝完畢。（記者和釗宇／攝影）
新一代非接觸感應式交通付費系統OMNY已於12月底在全市所有地鐵站和公車上全線安裝完畢。（記者和釗宇／攝影）

紐約市捷運局(New York City Transit)12月31日宣布，新一代非接觸感應式交通付費系統OMNY已於12月底在全市所有地鐵站和公車上安裝完畢，所有乘客都可用手機無接觸式付費乘車，但只能單次付費，還不能買包周和包月的票；OMNY系統實體卡也將於今年推出，傳統捷運卡(MetroCard)將於2023年淘汰。

OMNY系統適用於大多數手機數字錢包，包括蘋果、谷歌、三星支付，以及Visa和Master卡；市捷運局(New York City Transit)代理局長芬伯格(Sarah Feinberg)表示，有了OMNY系統，乘客不必再排隊購買車票，也不必再擔心丟失捷運卡，「而且無接觸付費乘車的方式在疫情之下更顯優勢，這項技術是將紐約市地鐵系統推向21世紀的關鍵。」

數據顯示，自OMNY系統2019年5月在4、5、6號地鐵線推出以來，MTA已經安裝了超過1萬5000台OMNY裝置，付費乘車人次已達3500萬。

不過，鑒於部分低收入和老年人沒有銀行帳戶或不方便使用數字錢包，OMNY系統也將在今年推出實體卡；大都會運輸署(MTA)表示，民眾可以在Duane Reade、CVS等便利店中的禮品卡區用現金購買，不必再前往地鐵站的售卡機器和售票處，MTA也會在今年晚些時候在地鐵站安裝OMNY卡自動販售機。

另外，北線鐵路(Metro-North)、長島鐵路(Long Island Rail Road)等線路已經支持移動支付，將於2022年納入OMNY支付系統；捷運卡將於2023年徹底退出歷史舞台。

大都會運輸署OMNY感應式付費項目總監普特雷(Alan Putre)表示，到今年年底，OMNY系統可以購買包月和包周的付費方式，屆時乘客可從OMNY卡自動販售機購買現有各種時長的乘車卡，而且未來可能開發更多產品，「OMNY系統是以帳戶為基礎，功能更為強大。」

傳統MetroCard將於2023年淘汰。（記者和釗宇／攝影）
傳統MetroCard將於2023年淘汰。（記者和釗宇／攝影）

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