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白石鎮共和黨俱樂部聖誕聚會 3人染疫

記者朱蕾／紐約報導
白石鎮共和黨俱樂部日前舉辦室內聖誕聚會，參與者大多未戴口罩。(Matt Binder推特截圖)
白石鎮共和黨俱樂部日前舉辦室內聖誕聚會，參與者大多未戴口罩。(Matt Binder推特截圖)

白石鎮共和黨俱樂部(Whitestone Republican Club)本月初舉辦室內聖誕聚會，聚會的視頻顯示，參與者大都未戴口罩，目前至少有三名參與者事後感染新冠，其中一人住院治療。

根據皇后區鷹報(Queens Eagle)的報導，皇后村共和黨俱樂部(Queens Village Republican Club)主席特倫特(James Trent)30日上午在長島曼哈塞(Manhasset)的北岸大學醫院病房裡說，他正在住院接受新冠治療；特倫特表示，9日參加聚會兩天後開始出現新冠症狀。

一段記錄該聚會的視頻顯示，參與者排成一排跳康加舞(conga)，大都沒戴口罩。特倫特對參加聚會之後感染新冠感到驚訝，因為「我沒有做任何冒險的事情，我沒加入康加舞行列，我當時一個人吃東西，不知道我是怎麼感染的。」

當被問及是否後悔參加聚會，特倫特說這是一個「有趣的問題」，「那是一段美好的時光，也是一場很棒的聚會，但讓我不高興的是，自己生病了。」

9日聚會的視頻顯示，大約有50人聚集在皇后區小頸(Little Neck)一家餐廳內，曾參選州眾議員的馬蒂諾斯基(James Martinosky)和正在競選皇后區東北部第19選區市議員的共和黨參選人帕拉迪諾(Vickie Paladino)，帶領康加舞隊伍穿過人群，視頻中只看到一人戴口罩。

特倫特說，聚會後他最初認為自己感冒，後來認為是流感，直到他失去味覺，才發覺感染新冠。由於他獨居並擔心病情會越來越嚴重，便前往醫院。他目前情況穩定，預計31日出院。

據悉，還有一對夫妻在參加該聚會後新冠檢測呈陽性。

白石鎮共和黨俱樂部這場聖誕聚會，遭到州長葛謨(Andrew Cuomo)和市長白思豪(Bill de Blasio)的批評，紐約市將對聚會的餐廳和俱樂部進行調查。

該俱樂部發言人霍納克(Robert Hornak)上周向皇后區鷹報表示，俱樂部和餐廳當時遵循了所有防疫指南，每名參加者都被要求戴口罩，進入時每人都戴口罩或者收到口罩。

白石鎮共和黨俱樂部不隸屬於皇后區共和黨俱樂部，皇后區共和黨主席阿里奧拉(Joann Ariola)說，「我們做出了負責任的決定，今年節日季不舉行任何聚會。」

白石鎮共和黨俱樂部日前舉辦室內聖誕聚會，參與者大多未戴口罩。(取自Matt Bi...
白石鎮共和黨俱樂部日前舉辦室內聖誕聚會，參與者大多未戴口罩。(取自Matt Binder推特)

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