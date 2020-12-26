抗疫「五力全開」 線上唱到年底

5位華人歌手線上開唱，帶給歌迷希望。(本報資料照)

12月19日舉辦的「五力全開OurHope線上演唱會」圓滿落幕，主辦單位世界日報用音樂撫慰疫情 下的全美華人 ，鼓勵大家迎接全新2021年，錯過當天直播沒有關係，該直播影片會在線上播放供大家繼續觀賞，鼓勵民眾在12月31日前的假期期間，還可前往OurHope活動官網觀賞當天直播影片。

周興哲大方主動跟主辦單位表示，他可以演唱五首歌曲，希望帶給歌迷無限能量；林宥嘉三首迷幻歌曲早已圈住線上粉絲們的心；彭佳慧的柔情嗓音，唱出深情與溫柔；Jason Chen用歌曲表達對家的喜愛，並鼓勵大家要珍惜與家人、朋友的相處時光；蔡恩雨用電音歌曲風格，希望帶給大家歡樂能量。

彭佳慧表示，「因為疫情關係，很多人都無法見面，她希望唱些歌，鼓勵歌迷朋友們。並在歲末年終時，用音樂力量去安慰大家」。另外，她也說：「今年因疫情關係，跟家人相處時間也變多了，自己也寫了歌，想傳達“總是會好的”並告訴大家疫情總是會過去的」。

周興哲不但創下疫情期間舉辦萬人演唱會的全球首例，也寫下個人紀錄，登上時代雜誌與CNN。周興哲表示，很感恩在這樣困難的時刻，自己還有很多工作機會；此次參加「五力全開Our Hope線上演唱會」，他也大放送，一口氣演唱五首歌，希望給予歌迷們正面能量。

林宥嘉表示：「參加此場演唱會覺得很好玩，也覺得很有趣。尤其是與工作導演 組，一起討論如何呈現歌曲，我真得很喜歡這種感覺。」另外他覺得：「2020年，因為疫情關係，覺得事情有好有壞。但我剛好在今年迎接自己的女兒，更覺得當父親後，時間變少了…所以，覺得專心更重要。」他還說:「大家想休息的時候，一定要記得休息…」。

錯過19日直播當天的歌迷們，不要難過。民眾在直播影片下架前，還可以上OurHope活動網站，觀賞五位華人精彩演出喔！另外，明星們還送出親筆簽名T恤，鼓勵民眾2021年1月3日前記得上OurHope活動網站登記抽T恤，OurHope活動網站: https://ourhope.worldjournal.com。觀賞演唱會影片，請上http://bit.ly/youtubewj