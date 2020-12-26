州環保廳海報競賽 華裔兄妹分獲小組第一

江秉俊(左起)、江詠嫻與江杏恩展示他們的參賽獲獎作品。(江詠嫻提供)

來自皇后區 的兄妹江秉俊與江杏恩，在母親的影響下，用畫筆分別創作出「我們生活在集水區」與「紐約 環保圈」兩幅海報設計作品，贏得今年州環保廳六年級到八年級組與四年級到六年級的第一名，他們的作品將印製在州環保廳發行的2021年月曆對外發售。

皇后區公立32小學的家長教師會(PTA)共同主席江詠嫻，六年前開始在該校推廣環保教育，開展「激活我們的花園計畫」(Activate Our Garden Program)，通過在課後義務教導學生種花等活動，讓學生從實踐中了解自然、認識環保的重要性。

江詠嫻的兒子江秉俊與女兒江杏恩在她的言傳身教下，從小深知環保的社會意義；今年在她的鼓勵下，分別報名參加了州環保廳六年級到八年級組與四年級到六年級組的環保海報設計比賽，各自獲得小組第一的成績。

兒子江秉俊說，他用兩周的時間創作出這幅「我們生活在集水區」(We All Live In A Watershed)，以卡通的形式，描述垃圾若不分類，將通過下水道流入海洋，造成嚴重的污染。

女兒江杏恩介紹，她的作品「紐約環保圈」(New York Recycles)展現了如何將生活中的廚餘用四到五天的時間變成肥料，滋養土壤，更好的「變廢為寶」。

除了獲獎的兒女外，江詠嫻說，公校 32小學也有許多學生積極參與比賽，他們通過電郵與寄送等方式，將作品送達州環保廳參賽；她表示，這個活動讓學生將藝術與環保相結合，讓他們通過作品講述環保的重要性，她希望通過這些孩子的作品，改變整個社會對環保的重視。