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穆迪：就算獲聯邦撥款 MTA仍恐削減服務

記者金春香／紐約報導
信貸評級機構穆迪日前指出，即使MTA獲得聯邦45億元撥款，其仍可能需要削減服務，以填補預算缺口。（記者金春香／攝影）
信貸評級機構穆迪日前指出，即使MTA獲得聯邦45億元撥款，其仍可能需要削減服務，以填補預算缺口。（記者金春香／攝影）

信貸評級機構穆迪(Moody's)日前指出，即使大都會運輸署(MTA)能夠獲得聯邦45億元撥款，仍可能需要削減服務，以填補預算缺口。

MTA幾日前曾表示，只要能夠盡快獲得來自聯邦的45億元撥款，他們就不需要在未來幾個月內裁員和削減車輛班次；MTA財務長佛蘭(Robert Foran)也指出，雖然MTA向聯邦提出120億元補助的申請，但目前只需要45億元，就可以解決明年的虧空。

然而穆迪分析師日前發出警告，雖然紓困法案可以使MTA的2021年預算保持在可控範圍之內，但並不足以阻止情況進一步惡化；且截止目前，川普總統仍未簽署新一輪紓困案。

穆迪公司表示，預計紐約民眾在未來很長一段時間內，仍不會大規模使用公共交通工具，且稅收也受美國整體經濟狀況和各州存在的不確定因素影響，MTA的預算風險仍然存在；MTA希望在2024年乘客量恢復和經濟復甦前，完全恢復結構性預算平衡，但穆迪公司認為這存在很大挑戰。

此外穆迪公司指出，MTA此前提出的票價上漲2%或4%、取消7天和30天捷運卡配套、取消或削減史泰登島居民通過維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)的過橋折扣等方式，雖然能夠帶來潛在收入，但從政治方面考量則是難以實行的，因此他們認為借貸是最好的選擇，不過由於債務和固定成本增加，也將導致MTA的其他重要支出無法實現。

本月20日，乘客維權團體就在曼哈頓中城的州長葛謨(Andrew Cuomo)辦公室樓前抗議MTA公共交通漲價；根據MTA的預算估計，2022年至2024年他們將面臨近80億元赤字。

MTA 預算 紓困

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