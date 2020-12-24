我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機師確診引眾怒 長榮遭台交通部重罰100萬元

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

紐約市新冠檢測站 假日服務時間異動

記者顏潔恩／紐約報導
民眾應把握在節日檢測站關閉前，排隊做檢測。(記者王彩鸝/攝影)
民眾應把握在節日檢測站關閉前，排隊做檢測。(記者王彩鸝/攝影)

隨著紐約市新冠肺炎疫情回溫，市府除呼籲民眾居家避疫外，也應接受檢測來阻擋第二波疫情的攻勢；但紐約市多個新冠檢測站在聖誕節假日至元旦期間將調整服務時間，呼籲需要檢測的民眾注意時間更改，或把握非假日時段前去檢測。

紐約市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)宣布，本月24日平安夜(今)和31日(周四)，在全市設立的檢測站只開放至下午2時，聖誕節25日(周五)和1月1日元旦節(周五)則全天關閉；民眾可上網https://bit.ly/selftestsites獲得最新資訊。

另外，在紐約市擁有超過百家診所的急救中心CityMD也發布聲明，旗下包括正常時間以及延長時間的診所，在假日時都將提前關門；其中正常時間開放的診所將在本月24日(今)、25日(周五)、31日(周四)、明年1月1日(周五)開放到下午1時，延長時間的診所將開放至下午3時。

根據官網，CityMD在全五區擁有十家延長時間開放的診所，欲知更多詳細地址，民眾可瀏覽https://www.citymd.com/news/extended-hours查詢更多。

位於曼哈頓華爾街上的檢測站，在夜幕低垂時檢測人潮仍大排長龍。(記者王彩鸝/攝影)
位於曼哈頓華爾街上的檢測站，在夜幕低垂時檢測人潮仍大排長龍。(記者王彩鸝/攝影)

紐約市 檢測 聖誕節

上一則

紐約市最受歡迎男女嬰兒名 Liam、Emma蟬聯

下一則

紐約州人口減12.6萬 恐丟一個國會席位

延伸閱讀

1張圖／紐約州確診破萬例 紐約市新增4373例

1張圖／紐約州確診破萬例 紐約市新增4373例
紐約市競選財務委員會確認 楊安澤參選紐約市長

紐約市競選財務委員會確認 楊安澤參選紐約市長
推翻紐約市網約車司機最低薪資標準 Lyft上訴二連敗

推翻紐約市網約車司機最低薪資標準 Lyft上訴二連敗
紐約市最受歡迎男女嬰兒名 Liam、Emma蟬聯

紐約市最受歡迎男女嬰兒名 Liam、Emma蟬聯
從英國入境紐約市須自行隔離 違者罰款至少1000元

從英國入境紐約市須自行隔離 違者罰款至少1000元
紐約市醫護打新冠疫苗後出現嚴重過敏反應 現情況穩定

紐約市醫護打新冠疫苗後出現嚴重過敏反應 現情況穩定

熱門新聞

華裔醫生李旭輝在獄中感染新冠病亡。（本報檔案照）

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

2020-12-22 19:32
王強住在用紙箱搭建的「房子」度日。(記者牟蘭／攝影)

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

2020-12-19 06:24
皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

2020-12-16 02:30

1張圖／紐約州確診破萬例 紐約市新增4373例

2020-12-23 20:20
聖誕打卡地再爆慘案，20歲女子哈德遜廣場Vessel跳下身亡。(記者張晨/攝影)

20歲女子紐約哈德遜廣場Vessel跳樓身亡

2020-12-22 13:57
32歲華男林廷貴來美打工不到兩年，卻罹癌病危。（亞總會提供）

32歲福州男來美打工 偷渡債未還完就罹癌病危

2020-12-21 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎
裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報

裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報