紐約市新冠檢測站 假日服務時間異動

民眾應把握在節日檢測站關閉前，排隊做檢測。(記者王彩鸝/攝影)

隨著紐約市 新冠肺炎疫情回溫，市府除呼籲民眾居家避疫外，也應接受檢測 來阻擋第二波疫情的攻勢；但紐約市多個新冠檢測站在聖誕節 假日至元旦期間將調整服務時間，呼籲需要檢測的民眾注意時間更改，或把握非假日時段前去檢測。

紐約市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)宣布，本月24日平安夜(今)和31日(周四)，在全市設立的檢測站只開放至下午2時，聖誕節25日(周五)和1月1日元旦節(周五)則全天關閉；民眾可上網https://bit.ly/selftestsites獲得最新資訊。

另外，在紐約市擁有超過百家診所的急救中心CityMD也發布聲明，旗下包括正常時間以及延長時間的診所，在假日時都將提前關門；其中正常時間開放的診所將在本月24日(今)、25日(周五)、31日(周四)、明年1月1日(周五)開放到下午1時，延長時間的診所將開放至下午3時。

根據官網，CityMD在全五區擁有十家延長時間開放的診所，欲知更多詳細地址，民眾可瀏覽https://www.citymd.com/news/extended-hours查詢更多。