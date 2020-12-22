衛生局：菸民染新冠 病重風險大

衛生局指出，吸菸者染新冠後病重風險大。(美聯社)

紐約市 健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)21日發布報告，指出但全市成年人的吸菸率正逐年下降，而菸民感染新冠後病重風險更大，指出民眾如有意戒菸，眼下正是好時機，市府有相應免費的戒菸資源，能提供三個月的免費的戒菸尼古丁口香糖。

市衛生局當日發布報告，指出根據2019年社區健康調查(The New York City Community Health Survey，簡稱CHS)結果顯示，全市成人吸菸患病率為11.9%，較2015年的14.3%和2002年的21.5%有所下降，達到了「關照紐約2020」(Take Care New York 2020)計畫中預期吸菸率低於12%的目標。

「關照紐約2020」計畫於2015年啟動，致力於在2020年全面提高紐約市人口的健康水平，並同時減少影響健康狀況的社會中不平等因素，強調社區組織和地區商家對該區域內健康事業的支持。

數據顯示，2019年，高中以下學歷者吸菸的可能性是大學學歷者的兩倍，比率為15.6%對7.4%，而男性則比女性更容易吸菸，比率為14.7%比9.3%。

市衛生局每年都會通過CHS進行的電話調查，此次調查的樣本包括來自全市五大區的約8800名18歲及以上的成年人，採訪使用多語言進行，以便涵蓋更多社區及族裔。

衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，吸菸不僅會增加呼吸道及肺炎感染的風險，而新冠疫情下，有吸菸史者一旦感染，很容易成為加劇病情的誘因，吸菸還會導致心臟病 、中風 、二型糖尿病、肺氣腫等疾病。

紐約市菸草控制政策嚴格，通過「無菸空氣法」(Smoke Free Air Act)等法案，降低青少年和成年人的吸菸率，並將菸草銷售的最低年齡提高到21歲；「我們發現，如今選擇戒菸的紐約人比以往任何時候都多，如果你吸菸，這是嘗試戒菸的好時機。」喬克西說，戒菸者可在諮詢後選用戒菸藥物，如尼古丁貼片和含片，可以使成功戒菸的機會增加一倍。

民眾可登陸紐約戒菸服務網站nysmokefree.com或致電1-866-NY-QUITS(1-866-697-8487)，符合條件者可以免費獲得長達三個月的尼古丁替代口香糖。