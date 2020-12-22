我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

威爾史密斯對話小食店經理 讚點亮中國城

記者張晨／紐約報導
威爾史密斯在劇集中對話莫志聯。(視頻截圖)
威爾史密斯在劇集中對話莫志聯。(視頻截圖)

好萊塢知名影星威爾史密斯(Will Smith)21日在與社交媒體Snapchat合作的短劇集「Will From Home」中，對話曼哈頓華埠46號美食店經理莫志聯，讚揚其在疫情開始後為社區所做的貢獻，並介紹了華埠社區發起的「點亮中國城」項目，指出這些熱心捐款，將幫助華埠從疫情打擊下恢復。

https://story.snapchat.com/p/8d4421b6-b7ce-47b8-916b-b3ae277ab809/115575501418496?timestamp=1&chapterid=115575501418526

影音來源：Snapchat

威爾史密斯表示，了解莫志聯的故事，就是從他和46號美食店4月時為華埠社區耆老及遊民免費供給熱餐開始的；劇集中，莫志聯以視訊通話的形式出現，他講述自己開始只是為一線工作人員提供免費茶點，此後包括州眾議員牛毓琳等多名民選官員及社區各界民眾的幫助下，項目得以擴大，實現供給社區耆老、遊民熱餐，持續至今。

莫志聯說，自己在華埠出生長大，不願看到的就是生養自己的地方因疫情變得死氣沉沉；從4月至今，他已經從一名僅僅是小餐館經理，成長為一名社區活動者，積極為自己的社區發聲。

威爾史密斯在聽聞莫志聯對唱歌深感興趣後，還在劇集中請到自己的好友、歌手艾莉西亞凱斯(Alicia Keys)彈奏鋼琴，與莫志聯合唱聖誕歌，並贈送了他一輛電單車以方便其今後在社區中的服務。

莫志聯也說，寒冬將至，與紐約中華公所、獻愛華埠等共同發起的「點亮中國城」懸掛燈籠項目也在展開；威爾史密斯在節目介紹，亞洲人平等會(AAFE)捐款1萬元，1863 Ventures以及谷歌共同為此捐款5萬元，用於幫助華埠從疫情帶來的經濟打擊中恢復。

谷歌還特別為莫志聯訂製了帶有46號美食店標誌的保溫背包，方便其在送餐時使用；「所有在大災前默默付出的小人物都值得被稱頌，這是在2020這個特別的聖誕節中應該被人們所記得的。」威爾史密斯說，這是整個劇集想要表達的精神。

莫志聯也不由得在視頻中感動落淚，表示「要把每個人緊緊連結起來，建立信心，才能共度難關。」

艾莉西亞凱斯親自彈奏與莫志聯同唱聖誕歌。(視頻截圖)
艾莉西亞凱斯親自彈奏與莫志聯同唱聖誕歌。(視頻截圖)

華埠 疫情 中國

上一則

皇后區3死民宅大火 疑人為縱火

下一則

紐約3.8萬人打新冠疫苗 全美最多

延伸閱讀

影／威爾史密斯對話華埠美食店經理 籌6萬元點亮中國城

影／威爾史密斯對話華埠美食店經理 籌6萬元點亮中國城
心目華埠線上研討茂比利街70號

心目華埠線上研討茂比利街70號

市警五分局長 感謝華埠民眾支持

市警五分局長 感謝華埠民眾支持
布碌崙228初中校園變公園 民代和社區反對

布碌崙228初中校園變公園 民代和社區反對
芝加哥唐人街全新购物中心-天河城多間黃金商鋪正招租，創業的最佳選擇！

芝加哥唐人街全新购物中心-天河城多間黃金商鋪正招租，創業的最佳選擇！
確診率最高的一次! 金山華埠花園角16日檢測 11人陽性

確診率最高的一次! 金山華埠花園角16日檢測 11人陽性

熱門新聞

皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

2020-12-16 02:30
王強住在用紙箱搭建的「房子」度日。(記者牟蘭／攝影)

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

2020-12-19 06:24

1張圖／紐約州確診破85萬例 紐約市新增3338例

2020-12-21 20:40
毛波。（圖片取自廈門大學）

廈大教授間諜案達認罪協議 毛波16日獲釋返中國

2020-12-14 15:17
一天降雪量將超去年整冬，紐約市暴雪預警，耆老注意出行安全。(記者張晨/攝影)

紐約市第一場雪 降雪量將超去年整冬 耆老注意出行安全

2020-12-14 14:52
紐約市16日遭遇暴雪天氣，市長白思豪(Bill de Blasio)表示，本次暴雪的降雪量為2016年以來最大，但並沒有比預期多。圖為在曼哈頓民眾們上下公車。路透

紐約市暴雪創2016年來最大 曼哈頓室外用餐今晚恢復

2020-12-17 11:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議