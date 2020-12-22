威爾史密斯對話小食店經理 讚點亮中國城

威爾史密斯在劇集中對話莫志聯。(視頻截圖)

好萊塢知名影星威爾史密斯(Will Smith)21日在與社交媒體Snapchat合作的短劇集「Will From Home」中，對話曼哈頓華埠 46號美食店經理莫志聯，讚揚其在疫情 開始後為社區所做的貢獻，並介紹了華埠社區發起的「點亮中國 城」項目，指出這些熱心捐款，將幫助華埠從疫情打擊下恢復。

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影音來源：Snapchat

威爾史密斯表示，了解莫志聯的故事，就是從他和46號美食店4月時為華埠社區耆老及遊民免費供給熱餐開始的；劇集中，莫志聯以視訊通話的形式出現，他講述自己開始只是為一線工作人員提供免費茶點，此後包括州眾議員牛毓琳等多名民選官員及社區各界民眾的幫助下，項目得以擴大，實現供給社區耆老、遊民熱餐，持續至今。

莫志聯說，自己在華埠出生長大，不願看到的就是生養自己的地方因疫情變得死氣沉沉；從4月至今，他已經從一名僅僅是小餐館經理，成長為一名社區活動者，積極為自己的社區發聲。

威爾史密斯在聽聞莫志聯對唱歌深感興趣後，還在劇集中請到自己的好友、歌手艾莉西亞凱斯(Alicia Keys)彈奏鋼琴，與莫志聯合唱聖誕歌，並贈送了他一輛電單車以方便其今後在社區中的服務。

莫志聯也說，寒冬將至，與紐約中華公所、獻愛華埠等共同發起的「點亮中國城」懸掛燈籠項目也在展開；威爾史密斯在節目介紹，亞洲人平等會(AAFE)捐款1萬元，1863 Ventures以及谷歌共同為此捐款5萬元，用於幫助華埠從疫情帶來的經濟打擊中恢復。

谷歌還特別為莫志聯訂製了帶有46號美食店標誌的保溫背包，方便其在送餐時使用；「所有在大災前默默付出的小人物都值得被稱頌，這是在2020這個特別的聖誕節中應該被人們所記得的。」威爾史密斯說，這是整個劇集想要表達的精神。

莫志聯也不由得在視頻中感動落淚，表示「要把每個人緊緊連結起來，建立信心，才能共度難關。」