美國華人博物館建館40周年 堅強面對疫情

李惠安的父親在新冠爆發初期染疾去世。（視訊截圖）

美國 華人博物館(Museum of Chinese in America，MOCA)日前在線上舉辦建館40周年慶活動，邀請心理學家、作家李惠安(Angela Lee Duckworth)，喜劇演員錢信伊(Ronny Chieng)致詞，戲劇作家黃哲倫(David Henry Hwang)主持。

「毅力」(Grit)一書的作者李惠安表示，自己的父親在新冠爆發初期就因感染病毒去世，母親在家門口種下一顆柳樹懷念父親，希望全家可以再次大團聚時，看到柳樹就像是見到父親的背影；她也表示，疫情 幾乎給每個家庭都帶來困難，但這一年也是考驗大家毅力和韌勁的一年，每個人都能從挑戰中得到些許收穫。

MOCA前身為「華埠 歷史研究項目」(New York Chinatown History Project)，由前館長黎重旺和陳國維共同成立，二人經常在華埠街頭搜尋因房屋裝修而被扔到街上的「垃圾」中「尋寶」，找到不少老一輩移民的書信等歷史物件，以及一些店面招牌，40年來MOCA不斷擴充館藏，吸引更多人前來參觀。

今年MOCA還被福特基金會(Ford Foundation)評選為全國20個「美國文化珍寶」(America's Cultural Treasures)之一，並獲得300萬元獎勵金用來支持博物館的持續發展。

MOCA在2020年同樣經歷挑戰，1月經歷大火後不久，新冠疫情就爆發，但MOCA沒有被打倒，而是立即將所有活動轉為線上，發起「同一個世界」(OneWorld)新冠病毒特別收藏活動，徵集美國華裔民眾在新冠疫情期間的故事。由於新冠疫情導致博物館無法開放參觀，MOCA還推出「華埠之窗」(Windows for Chinatown)櫥窗展，並啟用「MOCA工作坊」(MOCA Workshop)新館藏室。

在慶祝活動上，MOCA還悼念了數十名在2020年去世的美國各行業華裔先驅，並邀請青少年樂團Joyous String Ensemble演奏「四季—東」和周杰倫的曲目等。