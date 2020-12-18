避疫憋壞了！滑雪吐悶氣 這些公園大受歡迎

許多民眾在布碌崙的貓頭鷹公園滑雪。（記者黃伊奕／攝影）

今年孩子們大部分時間在家避疫，17日下的大雪給了家長和孩子出門玩耍的理由，公園內被雪覆蓋的小山坡搖身一變成為滑雪 場，大量民眾帶著各種滑雪工具前往玩耍一掃新冠疫情帶來的沉悶。

當日大雪一停，紐約各個公園很快出現帶著滑雪工具前往民眾，雖然這種行為在以往就很常見，但今年孩子和家長過去因疫情在家中「憋壞了」，參加這項娛樂活動的家庭數量遠多於往年。

布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉貓頭鷹公園面積廣闊、山坡不高不低，是當地最受歡迎的滑雪聖地，中午公園內就已經聚集了數百名前來滑雪的民眾；大家攜帶的滑雪工具也各異，除了常見的塑料雪橇外，還有充氣輪胎、衝浪板、甚至有人別出心裁模仿聖誕老人自製了一個大型雪橇，還讓自家寵物狗戴上鹿角模仿麋鹿。

雖然相比短短十幾秒滑下山坡的歡樂，上坡十分艱難，但絲毫未影響大家的熱情，整個公園內到處充滿了歡聲笑語；偶爾因來不及煞車發生小小碰撞，也不過抱一起在雪堆裡打個滾，再邊笑邊問候一聲，保持社交距離在此刻被大部分人拋在腦後。

曼哈頓中央公園、英伍德(Inwood)的崔恩堡公園(Fort Tryon Park)、布碌崙展望公園(Prospect Park)、日落公園、皇后區Juniper Valley Park、森林公園(Forest Park)、布朗士克洛托納公園(Crotona Park)，也都是紐約市 非常受歡迎的雪後滑雪去處。

居住在皇后區森林小丘的林女士，當日和孩子前往了森林公園滑雪，她說這是她孩子第一次在大雪後前往公園，雪橇也是鄰居送她的，「我兒子非常興奮，感覺他很久沒有玩得這麼開心了。」