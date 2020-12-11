明年3月起 可辦戶外藝術活動

市議會通過法案，將從明年3月起允許藝術機構在室外演出；圖為疫情期間在史泰登島街頭的表演。(路透)

新冠疫情 導致紐約市 藝術產業全面癱瘓，藝術場所連續九個多月空無一人；得益於市議會10日通過的新法案，從明年3月開始，藝術家們將可走上街頭的開放空間，讓表演藝術和各種展覽重新回到紐約客面前。

市議會10日舉行全體會議通過幾項法案，包括設立類似餐館室外用餐的項目，允許藝術機構利用室外空間舉辦演出和展覽，並將設立網站供民眾和機構查找可用於舉辦藝術活動的室外場所；市議長張晟(Corey Johnson)表示，此舉有利於挽救瀕臨破產 的藝術產業，將更多有才華的藝術家留在紐約，並豐富社區的藝術生活。

作為紐約市規模最大的產業之一，藝術產業提供了40萬個工作崗位和1100億元的產值；然而新冠疫情來襲迫使絕大多數藝術機構停止運營，造成工作崗位減少60%，95%的演出和展覽被取消。

為挽救藝術產業、為面臨失業的從業人員提供收入，市議員布萊默(Jimmy Van Bramer)提案要求市府設置一個名為「開放藝術」(Open Culture)的項目，允許符合要求的文化藝術機構在向市府申請獲同意後，在室外舉辦文化和藝術活動，如展覽和表演；布雷默表示，該項目與餐館室外用餐項目類似，但每個藝術機構須交20元申請費，意在杜絕隨意申請者。

法案要求，該項目須在2021年3月1日前設置完成，有效期持續至10月31日，未來也可能延續至2022年3月31日；交通局(Department of Transportation)須在明年2月1日之前提出可用來舉辦室外活動的街區清單。

布雷默表示，藝術是紐約市民生活的一部分，但新冠疫情已經導致數萬藝術從業者失業；該法案從今年5月就開始醞釀，法案同時允許藝術機構在室外舉辦收費的演出和展覽，為藝術家提供必要的收入，「這樣他們才能繼續留在紐約市創作下去；此外，藝術機構也可以和所在選區的市議員合作，聯繫交通局在清單以外的街區選擇表演場所；我希望這個項目能夠永久化，未來也能給社區提供豐富的藝術生活。」

另一項法案則由市議會多數黨領袖康博(Laurie Cumbo)提出，要求市府設立網站，公示所有已批准進行室外藝術活動的公共場所，包括街道、公園、行人廣場等，並推動藝術機構使用這些場所，同時也允許公眾通過網站查詢由市長活動協調管理辦公室(Mayors Office of Citywide Event Coordination and Management)協辦的所有室外文藝活動及其他由私營機構舉辦的活動。

其他幾項法案則包括要求市府印製宣傳單告知政府樓住戶有關防霉投訴中心的信息、禁止商家出售顧客的指紋等生物識別信息等。