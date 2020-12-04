疫期好去處！最美聖誕燈飾 紐約戴克高地登場

越來越多屋主加入裝飾的隊伍。（記者黃伊奕／攝影）

感恩節之後緊接著是聖誕節與新年，疫情影響下很多經典慶祝活動被取消或改為線上觀看，被譽為全美最佳聖誕節燈飾地點的戴克高地(Dykers Heights)，每年從感恩節後開始啟動，也成為疫情下所剩不多的安全的經典戶外遊好去處。

布碌崙(布魯克林)戴克高地當地住戶每年在感恩節之後，開始點亮門前各色精美的聖誕節彩燈裝飾，一個個童話造型的玩偶、一盞盞如繁星閃耀的彩燈，每天晚間5時到凌晨閃爍耀眼光芒，直到新年之後；夜幕降臨之時，這些光彩奪目的裝飾和彩燈點亮每戶房屋和草坪，萬家燈火的景象是一生中不容錯過的美景。

以宗教人物為主題的聖誕燈飾。（記者黃伊奕／攝影）

布置自宅 源自紀念亡母

當地大部分住戶門口都會或多或少進行節日點綴，一些住戶是親自動手，為門前植物、窗簷安裝彩燈；一些住戶則是聘請專門的設計師，花費上萬元打造不同主題。

眾多裝飾房屋中，以斯帕塔屋(Spata House)和波利佐托屋(Polizotto House)最遠近馳名，據悉這兩戶是當地第一批開始布置聖誕燈飾的家庭，也是他們帶動當地住戶開始了這項傳統，並逐漸向周邊社區不斷蔓延。

30年前，居住在84街1152號的露西•斯帕塔(Lucy Spata)的父母一直有在感恩節之後用少量裝飾布置房屋的習慣，她的母親在1986年去世後，斯帕塔在房屋門前草坪擺放了40個天使造型燈飾用來紀念亡母；之後帕斯塔每年都會增加一些新的裝飾，並從感恩節一直點亮至1月6日，直到如今她的房子成為當地最為著名的景點，以及全國擁有最多節日燈飾的私人住宅。

斯帕塔表示，雖然自己這個舉動給當地增加了色彩，但鄰居們並非一直表示欣賞，但這些不同的聲音並未動搖斯帕塔；後來，部分鄰居開始加入這場燈飾大賽，暗中較勁究竟誰門前擺放的裝飾，能吸引更多的遊客和媒體的青睞。

被稱為星球大戰的房屋。（記者黃伊奕／攝影）

鄰居響應 訂製玩具樂園

斯帕塔房屋對面的波利佐托屋，就是最早加入這場比賽的鄰居，26年前，波利佐托(Alfred Polizzotto)委託玩具公司訂製了一套以玩具樂園為主題的展示品，即使之後波利佐托因癌症去世，其後人仍為他保持著這個傳統繼續點亮街道；這個玩具樂園包括29呎高的核桃士兵、兩層樓高的聖誕老人以及巨大的旋轉木馬，每年都由一輛大平板卡車搬運這些裝飾過來，等假日季之後再收藏起來。

之前遊客可以踏上台階和這個巨大的聖誕老人合影，波利佐托還經常藏在裡面通過喇叭和遊客對話，但隨著遊客越來越多，因為一些人不夠愛惜和尊重，業主最終關閉了大門，遊客現如今也只能抬頭遠遠的欣賞了。

在斯帕塔和波利佐托的帶領下，84街交12大道越來越多的屋主加入這場比賽，也讓這條路成為戴克高地最著名的「奇蹟之路」（Miracle Mile)，隨後周邊幾個街道的住戶也開始出現越來越多的聖誕裝飾品；越來越多的房子因此而聲名大噪，甚至開始出現在各大電視和廣告中，其中包括一個房子因為被選為星球大戰的廣告拍攝地點，而被稱為「星球大戰」房子。

儘管這些房屋都是私人住宅，也並非所有裝飾都是屋主親自完成點綴，但是這彷彿已經成為戴克高地一個不用言語的暗號，如果入住當地就會開始沉醉於當地的精神，只不過這些燈飾點綴是一項非常繁瑣的工作，一些屋主早在8月就開始準備的工作。

斯帕塔屋(Spata House) 。（本報檔案照）

遊客湧入 切勿打擾居民

聘請專業團隊完成這些裝飾工作也價值不菲，從幾千元到上萬元不等，其中B&R Christmas Decorators公司是當地最有名的專業裝飾公司，其老闆James Bonavito就居住在戴克高地，他的房子近幾年也成為當地十分有名的景點；整個房子用綠色、紅色和金色的燈光點綴，彷彿踏入綠野仙蹤，到處都是真人大小的玩具士兵、會點頭的鹿等精緻的裝飾品。

雖然住戶的燈飾開放給所有人欣賞，但戴克高地畢竟是住宅區，當地居民提醒觀光客不要亂扔垃圾或大聲喧嘩，更不要按門鈴打擾當地居民；另外，高峰時段人潮和車流量大，家長們一定要看緊自己的小孩。

部分屋主會在門口置放小籃子幫助慈善機構籌募資金，熱心的民眾可帶上幾元零錢，開心欣賞夜燈之餘，也能在寒冬獻上自己的一分關懷。

紐約冬季寒冷，到戴克高地參觀，別忘了做好保暖工作，可事先查詢天氣預報，同時帶足保暖裝備；有經驗的參觀者表示，可以先在附近商店購買或是自行準備熱飲。

聖誕節燈飾，門前的節日祝福語。（記者黃伊奕／攝影）

最佳觀賞時間及區域

戴克高地的聖誕燈飾從感恩節之後開始，持續一個多月，但如果太早造訪，一些房主可能還沒裝飾好屋子，因此最好的參觀時間在12月中旬至新年除夕間造訪；當地居民會在天黑後開彩燈、並在入睡前關燈，因此最佳觀賞時段是晚上5時至9時，周末的燈展會比平日來得更華麗。戴克高地聖誕燈飾最佳觀賞區域是11大道至13大道、從83街至86街處。

戴克高地怎麼去？

前往當地客可選擇乘坐計程車、Uber、Lyft等，或搭乘D、N線至18大道地鐵站、R線至86街地鐵站，出站後需步行15至20分鐘；或出地鐵站後轉乘B1公車，可到達著名的燈飾區。紐約民眾可考慮自駕前往戴克高地，但高峰時段會遇上嚴重交通堵塞，而且很難找到停車位，建議在聖誕節後造訪，交通狀況會比較好。

有不少旅遊公司會在12月至隔年1月4日間組織巴士觀光團造訪該區，但車票常常很快賣光，有意前往的外地民眾要盡早購買，成人車票約50元，12歲以下孩童車票40元，遊覽時間約3.5小時。