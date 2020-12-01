皇后區、布碌崙法庭 改回線上開庭

因疫情回升，皇后區和布碌崙的法院再度改回線上庭審。(本報檔案照)

由於紐約市 的新冠疫情 持續嚴重，皇后區的法院再次停止面對面出庭，改回網路視訊開庭；而布碌崙 (布魯克林)刑事法庭也發生多名工作人員確診新冠肺炎，從11月30日起全部改回線上開庭。

皇后區的州高等法院行政法官扎亞斯(Joseph Zayas)在感恩節前發布備忘錄表示，因疫情回升，所有的庭審、會議和高等法院過堂將改為遠程進行，至少持續兩周；被關押的被告的親自出庭也將取消。

此決定是由於近期紐約市五區的新冠感染病例持續增多，本月初，州法院系統已暫停了所有新的陪審團和大陪審團成員到庭，以減少法院大樓內的人數。

法院管理辦公室每天發布的信息顯示，本月至少有五人在皇后區的刑事法院出庭後，新冠檢測呈陽性，包括法院工作人員和皇后區地區檢察官辦公室的助理檢察官。

扎亞斯也指出，個別法官在特定情況下可下令親自出庭，例如量刑和未被關押被告的保釋請求；不過，親自出庭的數量非常有限。

而布碌崙刑事法庭在3月疫情高峰期曾最早受到影響，多名工作人員與法官確診，之後法庭全面關閉，所有庭審改為線上進行；之後隨著疫情好轉，該法庭逐漸重新對外開放，並在11月初法庭內安裝了隔離玻璃。

但隨著近期疫情再次反彈，紐約市確診人數不斷增加，布碌崙刑事法庭在對員工進行大規模檢測後，出現多名確診者，不得不又一次全部轉為線上進行。

根據法庭管理辦公室統計，自11月初以來，在Jay街320號大樓工作的員工已經有至少七人確診，僅過去五天，就有一名員工以及一名布碌崙檢察官辦公室員工確診；布碌崙刑事法庭法官戴米克(Matthew D'Emic)表示，還有三到四個確診病患因沒有進入大樓未被統計在內，但是曾與他們有過接觸的人也收到了通知並在隔離中，「我們在看是否有必要進一步行動，每天都有可能做出新的決定。」