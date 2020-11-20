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火雞吃不完？ 加點料秒變中式美味！

記者張晨／紐約報導
火雞肉粥及豆腐小菜。(記者張晨／攝影)
火雞肉粥及豆腐小菜。(記者張晨／攝影)

火雞雖精彩，分量也不容小覷，今年更因疫情影響，聚會人數有所削減，兩口、四口之家若也想感受過節氣氛，消耗掉剩下的火雞肉也是一個不小的工程，不妨用來熬煮火雞粥或做火雞炒飯，又是兩道中式美味。

影音來源：記者張晨

其實相較於一般品種的雞肉，火雞肉更鮮香，且沒有腥氣，拆下的火雞骨頭熬成高湯，很容易成為中式料理的組成部分。

取一深鍋或電壓力鍋，將此前處理火雞時剩下的內臟與雞骨架放入鍋中，加適量水、蔥段、薑片、八角；壓力鍋一般40分鐘就可完成，普通燉鍋則需兩個小時以上，可加入時蔬或其他料理增香。

➤➤➤多汁火雞大餐 讓人食指大動

火雞粥

從前一日的感恩節大餐中醒來，一碗珠圓玉潤的白粥即可暖胃又可緩解進食壓力，用隔油網篩濾掉湯頭裡的小骨頭等，避免入口的異物感，就開始可以加米煲粥。

米和水的比例約1比20，煲一個半小時見米爆開，加入火雞肉絲後再燜煮約20分鐘即可盛出享用。

火雞肉因為有回泡在雞湯裡，所以雞肉絲多汁不乾澀，帶些淡淡八角香味，粥水也是鹹味適中溫潤圓滑；配菜則簡單準備白灼介蘭、嫩豆腐等軟爛清口的中式菜餚。

火雞炒飯

火雞飯作為一道台灣嘉義的傳統美食，相信對很多人來說並不陌生，而作為一道剩菜料理，則可不拘一格地將冰箱中的食材悉數加入，而靈魂則是來自前一日的火雞高湯的溫焙。

筆者則加入自己種植的白蘿蔔苗增加口感，因其自帶的辛味可提升雞肉的質感和味道，與簡單的米飯和蔬菜融合在一起，就成了最簡樸的美味。

若想回歸火雞飯的製作，可先烤香火雞肉，將肉中的油脂再次烤出增香，然後小火炒香切細的紅蔥頭至酥脆狀，再放入蔥片、蒜片炒香，加入300cc雞高湯；最後加入淡色醬油、糖、米酒、鹽、白胡椒粉小火煮十分鐘成醬汁，再淋在白飯和火雞絲上即可。

可將拆下的火雞肉再次炙烤增香。(記者張晨／攝影)
可將拆下的火雞肉再次炙烤增香。(記者張晨／攝影)
簡單的食材融合在一起成為了最簡樸的美味。(記者張晨／攝影)
簡單的食材融合在一起成為了最簡樸的美味。(記者張晨／攝影)

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