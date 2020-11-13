金像獎影片金都 世網讀者免費看

電影「金都」劇照。(橙橙電影提供)

「你沒去過美國？難怪你不理解自由。」「如果我不愛他還跟他結婚，這樣算不算『假結婚』？」

香港 金像獎得獎電影 「金都」(My Prince Edward)在美國線上放映，曾在北美發行過「大佛普拉斯」、「七月與安生」等華語片的紐約橙橙電影，提供世界新聞網讀者20個線上免費觀影名額，並可於11月13日(周五)美東時間晚9時30分與導演 黃綺琳線上互動。

只要到世界新聞網YouTube頻道(網址：https://www.youtube.com/channel/UCkohPTwjkan3z7_cPylpTKg)，按下訂閱鈕並截下訂閱畫面，將截圖寄至以下信箱：[email protected]，前20名回應贈獎活動的讀者可獲免費觀影碼，可在24小時內免費無限次觀賞，並獲邀參加11月13日(周五)晚9時30分與黃綺琳導演的Zoom連線。

影片正在北美官網MyPrinceEdward.com播放。

「金都」獲得2020年第39屆香港金像獎最佳編劇、最佳新晉導演，以及最佳原創電影音樂獎，由知名電影美術指導張叔平剪輯，鄧麗欣、朱柏康、金楷傑、鮑起靜主演。

影片描述在香港太子區「金都」婚慶商場工作的張莉芳，自己也面臨男友Edward的逼婚，買房負擔、婚禮籌備、準婆婆干預讓她壓力倍增，但此時男友卻發現張莉芳在十年前，已與一名自中國福州來港的男子辦理假結婚。

影評人賈選凝稱讚此片為「一套打通香港金都商場與中國福州鄉下的港產小品，讓我們看到了在港產片裏呈現中港關係的一種新的可能性。」

資深影評人舒琪表示這是「歷年香港首部劇情片中最優秀的一部，沒有之一！」

金馬影展執行長聞天祥則稱讚「這部片一定要看！目前香港大片絕對不敢碰的東西，卻在這裡一目了然，抽絲剝繭中港關係，其實更是要照見自己的內心所需。」