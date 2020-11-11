未貼6呎距離…中餐廳3天被罰2000元

「玉竹園」外賣中餐廳連吃兩張千元罰單。(陳儀強提供)

位於皇后區中村一家中餐廳，疫情 高峰期堅持營業，還向外族裔顧客贈送口罩，但近期卻在三天內連續收到市府開出兩張因違反防疫 規定1000元罰單；華裔老闆表示，兩次罰款讓他難以接受，一次因他未將「保持六呎社交距離 」標識貼在門上，當局連改正機會都沒給他就直接開罰。

皇后區中村的「玉竹園」(Jade Bamboo)外賣中餐廳在當地已經營超過十多年，因看準當地的商機，陳儀強今年1月買下該店，原本打算「大展拳腳」的他，因百年難遇的新冠疫情，導致餐廳生意下降了70%。

陳儀強接受本報採訪時表示，餐飲業屬於必要行業之一，關閉堂食後，他與員工做好防疫措施，堅持在疫情期間營業；為了避免疫情傳播，在紐約口罩短缺期間，他曾自費5000多元，從中國高價購買大量口罩，免費贈送給客人、郵局與警局等，「希望大家保證健康」。

因為陳儀強的暖心善舉，不少外族裔客人都在外賣網站上留言對他表示感謝；雖然生意尚未恢復，他一天要工作超過十幾個小時，但看到顧客的認可，無論多累他也堅持餐廳的運營。

但讓陳儀強無奈的是，上月8日開始，市府不同部門陸續到店裡檢查，10日他因未將「保持六呎社交距離」標識貼在門上，先被開罰1000元；三天後，他因未將兩張堂食餐桌擺開，被認為曾在餐廳內舉辦多人派對，再收到違反市府防疫令的千元罰單，「我一個外賣餐廳，怎麼舉辦派對？」

陳儀強說，他的英文不好，很難與市府人員溝通，每次問及對方「是否有需要改進措施」時，都被要求上網自查，但面對繁雜的條款，與日益增加的工作量，他才接連收到兩張罰單。

根據陳儀強提供的罰單，兩張罰單均來自市消費者事務局(DCA)，他的餐廳因涉嫌違反市府的防疫令總共被開罰2000元；除他之外，在當地經營髮廊格里克(Lorraine Gericke)與經營雜貨店的福塞特(Louise Fawcett)，分別因未記錄顧客的體溫與沒有提供體溫計，被開出千元罰單。

選區包括中村的市議員霍頓(Robert Holden)表示，他同意市府的防疫措施，但反對市樓宇局(DOB)、市衛生局(DOH)與市消費者事務局以罰款的方式強硬執法，讓已被疫情衝擊小商家「雪上加霜」，「這絕對是在搶錢」。