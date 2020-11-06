勇敢追夢 郎夢影放棄金飯碗迷拍片

郎夢影在18歲的暑假實習中拍攝紀錄片，進而對影視行業產生了濃濃的興趣，而踏入了家長認為「最沒未來、最無法賺錢」的藝術業。(郎夢影提供)

畢業於常春藤名校，在哥倫比亞大學主修數學的郎夢影(Aimee Long)，原本家人期許她能夠成為傳統華人家長口中的「金飯碗」人才，卻在18歲的暑假實習中拍攝紀錄片，進而對影視行業產生了濃濃的興趣，而踏入了家長認為「最沒未來、最無法賺錢」的藝術業，在郎夢影找尋自我的過程中，首部執導的劇情長片「穿牆子彈」(A Shot Through The Wall，暫譯)也就此誕生。

今年33歲的郎夢影是第二代移民，從小隨著父母從北京來到美國生活，祖母是醫生、母親是工程師，郎夢影從小就在家人的培養之下，成為人人口中那些「數學很好的亞裔小孩」，原本完全沒有考慮進入藝術界的她，本應按照家人計畫，朝金融業發展，卻因為一個暑假實習，改變了人生的道路。

郎夢影在高中暑假上網找暑假實習，雖然對數理在行，但她對於拍片也有興趣，於是就存著「試試看」的心態應徵，跟著HBO拍攝紀錄片，就此打開了她對製作影片的熱愛；18歲那年，對紐約市 一直有憧憬的郎夢影，隻身離開在西岸的家，來到紐約拍片，郎夢影回憶，為了拍攝在時報廣場 的場景，劇組申請封街，「在早上4時封鎖整個時報廣場就為了讓我們拍片，那時候我只覺得拍片『太瘋狂了』，竟然可以封掉平時車水馬龍的時報廣場。」

在大學選擇主修時，郎夢影按照家人的期許選擇主修數學，到哥大上課，不過仍未放棄拍片夢想的她，認為金融業不是自己的未來，「夢想派」的她於是選擇自己想走的路—影視產業，並申請洛杉磯加大(UCLA)的相關碩士學位。

郎夢影說，家人始終不理解為何自己要放棄金飯碗，而走一條「不會賺錢」的路，但對她而言透過作品探討社會議題，為弱勢群體發聲才是最重要的。

她的處女電影 作「穿牆子彈」未演先轟動，雖然她正朝著自己的夢想一步一步往前邁進，但郎夢影笑著說，家人至今仍在質疑她的選擇，即便在拍完影片後，祖母說仍對她說：「33歲還年輕，去讀醫學院的話還是可以在40歲成為醫生」，更說她明明就「不傻」，拍電影當導演是「浪費了」。

即便如此，勇敢追夢的郎夢影說，她仍會繼續拍片、做自己喜歡的事，並向家人證明自己；目前她也正在著手寫劇本，繼續探討社會議題，預計將於明年動工拍攝。