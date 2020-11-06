我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登將追平喬治亞州 只落後川普2000票

川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

勇敢追夢 郎夢影放棄金飯碗迷拍片

記者顏嘉瑩／紐約報導
郎夢影在18歲的暑假實習中拍攝紀錄片，進而對影視行業產生了濃濃的興趣，而踏入了家長認為「最沒未來、最無法賺錢」的藝術業。(郎夢影提供)
郎夢影在18歲的暑假實習中拍攝紀錄片，進而對影視行業產生了濃濃的興趣，而踏入了家長認為「最沒未來、最無法賺錢」的藝術業。(郎夢影提供)

畢業於常春藤名校，在哥倫比亞大學主修數學的郎夢影(Aimee Long)，原本家人期許她能夠成為傳統華人家長口中的「金飯碗」人才，卻在18歲的暑假實習中拍攝紀錄片，進而對影視行業產生了濃濃的興趣，而踏入了家長認為「最沒未來、最無法賺錢」的藝術業，在郎夢影找尋自我的過程中，首部執導的劇情長片「穿牆子彈」(A Shot Through The Wall，暫譯)也就此誕生。

今年33歲的郎夢影是第二代移民，從小隨著父母從北京來到美國生活，祖母是醫生、母親是工程師，郎夢影從小就在家人的培養之下，成為人人口中那些「數學很好的亞裔小孩」，原本完全沒有考慮進入藝術界的她，本應按照家人計畫，朝金融業發展，卻因為一個暑假實習，改變了人生的道路。

郎夢影在高中暑假上網找暑假實習，雖然對數理在行，但她對於拍片也有興趣，於是就存著「試試看」的心態應徵，跟著HBO拍攝紀錄片，就此打開了她對製作影片的熱愛；18歲那年，對紐約市一直有憧憬的郎夢影，隻身離開在西岸的家，來到紐約拍片，郎夢影回憶，為了拍攝在時報廣場的場景，劇組申請封街，「在早上4時封鎖整個時報廣場就為了讓我們拍片，那時候我只覺得拍片『太瘋狂了』，竟然可以封掉平時車水馬龍的時報廣場。」

在大學選擇主修時，郎夢影按照家人的期許選擇主修數學，到哥大上課，不過仍未放棄拍片夢想的她，認為金融業不是自己的未來，「夢想派」的她於是選擇自己想走的路—影視產業，並申請洛杉磯加大(UCLA)的相關碩士學位。

郎夢影說，家人始終不理解為何自己要放棄金飯碗，而走一條「不會賺錢」的路，但對她而言透過作品探討社會議題，為弱勢群體發聲才是最重要的。

她的處女電影作「穿牆子彈」未演先轟動，雖然她正朝著自己的夢想一步一步往前邁進，但郎夢影笑著說，家人至今仍在質疑她的選擇，即便在拍完影片後，祖母說仍對她說：「33歲還年輕，去讀醫學院的話還是可以在40歲成為醫生」，更說她明明就「不傻」，拍電影當導演是「浪費了」。

即便如此，勇敢追夢的郎夢影說，她仍會繼續拍片、做自己喜歡的事，並向家人證明自己；目前她也正在著手寫劇本，繼續探討社會議題，預計將於明年動工拍攝。

郎夢影說，即便家人非百分之百贊成她的影視之路，她仍會繼續拍片、做自己喜歡的事，並...
郎夢影說，即便家人非百分之百贊成她的影視之路，她仍會繼續拍片、做自己喜歡的事，並向家人證明自己。(郎夢影提供)
「穿牆子彈」為郎夢影的首部劇情長片。(郎夢影提供)
「穿牆子彈」為郎夢影的首部劇情長片。(郎夢影提供)

編輯推薦

時報廣場 紐約市 電影

上一則

葛謨：娛樂用大麻合法化時機成熟 料明年通過

下一則

選前遭塗鴉 下城謊言牆移除 擬捐博物館

延伸閱讀

圖輯／民眾巧扮川普、白登 時報廣場選舉夜氣氛沸騰

圖輯／民眾巧扮川普、白登 時報廣場選舉夜氣氛沸騰
公開會入場受阻 華人家長告教育局

公開會入場受阻 華人家長告教育局
BPS社區網絡會議 華人家長批被忽視

BPS社區網絡會議 華人家長批被忽視
白色恐怖受難！古典詩詞大師葉嘉瑩紀錄片 大陸暴紅

白色恐怖受難！古典詩詞大師葉嘉瑩紀錄片 大陸暴紅
出道過程大公開！BLACKPINK紀錄片今Netflix上映

出道過程大公開！BLACKPINK紀錄片今Netflix上映
影／百老匯演員時報廣場快閃活動 為紐約市注入活力

影／百老匯演員時報廣場快閃活動 為紐約市注入活力

熱門新聞

葛謨宣布從新州、康州和賓州以外其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

2020-10-31 18:01
民眾自發為日前被撞身亡的叢玉娘點香並為八歲女童購買氣球悼念。記者牟蘭/攝影

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

2020-10-31 14:48
華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

2020-11-01 02:30
列奇(二排左一起)與白思豪、霍頓與米勒見證高登(前排中)簽署五年新合約。(記者牟蘭／攝影)

華裔房東降租金 最老酒吧獲重生

2020-10-30 03:30
千名示威者曼哈頓抗議，街頭縱火數十人被捕。(市警提供)

「計算每張選票」曼哈頓千人示威縱火 十餘人被捕

2020-11-04 22:45
皇后區商會30日邀請國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸與州眾議員布朗斯汀等，在貝賽推廣提供1200億元補貼的「餐館法案」。(記者牟蘭／攝影)

全美逾4萬中餐館 3成已倒閉

2020-10-31 03:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱

大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱
法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州

要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州
喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票

喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票