天冷疫情反彈 中餐館生意入寒冬

紐約市氣溫下降再加上疫情反彈，讓曼哈頓華埠多間餐館業者表示，從10月開始看到生意明顯下滑。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市上周起連日陰雨，2日雖有太陽但颳大風且氣溫下降，再加上近日疫情 反彈，曼哈頓華埠 多間餐館業者表示，從10月開始看到生意明顯下滑，更有餐館表示，目前經營狀況比8、9月生意好的時候減少了三分之二，提早進入寒冬。

華埠中餐館「武昌好味道」業主王曉東表示，目前生意主要集中在中午，晚上過了6點之後，幾乎路上冷冷清清；他說，自今年6月重開之後生意不錯，直到9月進入高峰，不過隨著天氣轉冷，且9月底在布碌崙 (布魯克林)、皇后區部分社區疫情反彈，州長葛謨(Andrew Cuomo)依照各社區病例數，將疫情反彈區域分為聚集疫情區(Cluster zone)、警戒區(Warning zone)和預防區(Precautionary zone)，也讓民眾再度不敢出門。

王曉東說，在葛謨公布防疫地圖後，隔天就明顯感覺生意下滑，「很多顧客說華埠與布碌崙的疫情反彈區僅有一橋之隔，擔心出門增加染疫風險，都不敢出門」，店裡生意與9月高峰期相比減少了三成，且仍在持續減少。

王曉東還說：「6月份後每天開門都看到希望，現在則是每天失望」；該店在6月重開時請了四名員工回來，9月增加人手至六人，如今生意減少，日前只好裁掉一名員工，留下五人幫忙。

中餐館「水煮魚」經理魯Connie則說，店內生意與8、9月高峰期比起來減少了三分之二；她認為除了天氣、疫情反彈等因素影響，與民眾的「報復性消費」心態也有關係。

魯Connie表示，民眾連續好幾個月居家避疫，等到天氣好轉、疫情和緩、商家重開時，且民眾的消費意願高，在大家出門「放風」的時候，生意當然有起色，但是如今「報復性消費」心態結束，民眾恢復理性判斷，大家又逐漸不願意出門。

魯Connie也說，市府對堂食與戶外用餐規定多，而短期內仍無法看到疫情結束的情況下，業者多數都不願意投資，裝設空氣過濾器、暖氣等，擔心錢砸下去後顧客不上門，因此也只能邊做邊看。

王曉東說，疫情不是說控制就能控制，身為業主也只能先做好最壞打算，萬一到時後疫情反彈嚴重、生意做不下去，也只能選擇關門，但在這之前只能透過節省開銷、裁員方式希望能夠盡量維持餐館的收支平衡。