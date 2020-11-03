我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

1張圖看大選：何時會有結果？各州開票時間一次看

天冷疫情反彈 中餐館生意入寒冬

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市氣溫下降再加上疫情反彈，讓曼哈頓華埠多間餐館業者表示，從10月開始看到生意明顯下滑。(記者顏嘉瑩/攝影)
紐約市氣溫下降再加上疫情反彈，讓曼哈頓華埠多間餐館業者表示，從10月開始看到生意明顯下滑。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市上周起連日陰雨，2日雖有太陽但颳大風且氣溫下降，再加上近日疫情反彈，曼哈頓華埠多間餐館業者表示，從10月開始看到生意明顯下滑，更有餐館表示，目前經營狀況比8、9月生意好的時候減少了三分之二，提早進入寒冬。

華埠中餐館「武昌好味道」業主王曉東表示，目前生意主要集中在中午，晚上過了6點之後，幾乎路上冷冷清清；他說，自今年6月重開之後生意不錯，直到9月進入高峰，不過隨著天氣轉冷，且9月底在布碌崙(布魯克林)、皇后區部分社區疫情反彈，州長葛謨(Andrew Cuomo)依照各社區病例數，將疫情反彈區域分為聚集疫情區(Cluster zone)、警戒區(Warning zone)和預防區(Precautionary zone)，也讓民眾再度不敢出門。

王曉東說，在葛謨公布防疫地圖後，隔天就明顯感覺生意下滑，「很多顧客說華埠與布碌崙的疫情反彈區僅有一橋之隔，擔心出門增加染疫風險，都不敢出門」，店裡生意與9月高峰期相比減少了三成，且仍在持續減少。

王曉東還說：「6月份後每天開門都看到希望，現在則是每天失望」；該店在6月重開時請了四名員工回來，9月增加人手至六人，如今生意減少，日前只好裁掉一名員工，留下五人幫忙。

中餐館「水煮魚」經理魯Connie則說，店內生意與8、9月高峰期比起來減少了三分之二；她認為除了天氣、疫情反彈等因素影響，與民眾的「報復性消費」心態也有關係。

魯Connie表示，民眾連續好幾個月居家避疫，等到天氣好轉、疫情和緩、商家重開時，且民眾的消費意願高，在大家出門「放風」的時候，生意當然有起色，但是如今「報復性消費」心態結束，民眾恢復理性判斷，大家又逐漸不願意出門。

魯Connie也說，市府對堂食與戶外用餐規定多，而短期內仍無法看到疫情結束的情況下，業者多數都不願意投資，裝設空氣過濾器、暖氣等，擔心錢砸下去後顧客不上門，因此也只能邊做邊看。

王曉東說，疫情不是說控制就能控制，身為業主也只能先做好最壞打算，萬一到時後疫情反彈嚴重、生意做不下去，也只能選擇關門，但在這之前只能透過節省開銷、裁員方式希望能夠盡量維持餐館的收支平衡。

中午用餐時間在宰也街(Doyer St.)的知名餐館南華茶室，未見往日的用餐人潮...
中午用餐時間在宰也街(Doyer St.)的知名餐館南華茶室，未見往日的用餐人潮。(記者顏嘉瑩/攝影)

疫情 華埠 布碌崙

上一則

強風蹂躪 戶外用餐區一片狼藉

下一則

聯邦索要新冠患者信息 葛謨：不給

延伸閱讀

紐約州長與檢察長：聯邦疫苗接種計畫 對少數族裔不公

紐約州長與檢察長：聯邦疫苗接種計畫 對少數族裔不公

葛謨、詹樂霞批聯邦疫苗接種計畫 罔顧有色人種社區

葛謨、詹樂霞批聯邦疫苗接種計畫 罔顧有色人種社區
犯忌！和葛謨女兒約會 紐約州警疑遭「發配邊疆」

犯忌！和葛謨女兒約會 紐約州警疑遭「發配邊疆」
2021年健保註冊本周日開放 葛謨籲註冊 疫情期間更重要

2021年健保註冊本周日開放 葛謨籲註冊 疫情期間更重要
新冠病例破50萬 葛謨籲感恩節勿聚會

新冠病例破50萬 葛謨籲感恩節勿聚會
葛謨籲感恩節最好不要出行或參加大型家庭聚會

葛謨籲感恩節最好不要出行或參加大型家庭聚會

熱門新聞

葛謨宣布從新州、康州和賓州以外其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

2020-10-31 18:01
紐約空房遍地，華裔房東稱「災難邊緣」，小房東不足以維持生計。(記者張晨／攝影)

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

2020-10-28 15:47
民眾自發為日前被撞身亡的叢玉娘點香並為八歲女童購買氣球悼念。記者牟蘭/攝影

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

2020-10-31 14:48
曼哈頓下城26日早發生一起惡性傷人案件。(記者張晨／攝影)

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

2020-10-26 16:10
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

2020-10-28 03:30
華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

2020-11-01 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸
全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂

全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂
1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州

1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州
14歲腹痛送醫坦承「剛生小孩」 怕被發現把嬰兒塞冰箱

14歲腹痛送醫坦承「剛生小孩」 怕被發現把嬰兒塞冰箱
川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查