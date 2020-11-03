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亞裔藝術家作品 布碌崙地鐵站展出 聲援亞裔非裔

記者黃伊奕／紐約報導
賓朵雅創作的「我依然相信我們的城市」系列作品，3日起在布碌崙巴克萊中心地鐵站展示。（賓朵雅提供）
賓朵雅創作的「我依然相信我們的城市」系列作品，3日起在布碌崙巴克萊中心地鐵站展示。（賓朵雅提供）

亞裔藝術家賓朵雅(Amanda Phingbodhipakkiya)創作的反對針對亞裔、非洲裔種族歧視系列藝術作品「我依然相信我們的城市」(I Still Believe in Our City)，從3日起將在布碌崙(布魯克林)巴克萊中心(Atlantic Avenue-Barclays Center)地鐵站內多處展出，先民眾傳遞「我沒有讓你生病」、「我不是你的替罪羊」等反歧視信息。

賓朵雅表示。這一系列作品是對新冠疫情至今，各地發生對亞裔歧視事件的回應；根據市人權委員會數據，從2月至9月，一共收到566份與新冠肺炎有關的歧視、騷擾、偏見投訴，其中184份是針對亞裔。

賓朵雅在亞特蘭大州長大，父母分別來自泰國和印尼，她在8月被任命為紐約市駐地公共藝術家(Public Artist in Residence)，與紐約市各機構合作，創作藝術作品，在紐約市各個公共空間展出；她表示，「希望通過藝術，將傷害變成強有力的美麗作品；亞裔在紐約面臨著種種困難，但我仍然相信紐約。」

她此次一共45件作品從3日起，將在布碌崙巴克萊中心地鐵站展出，該地鐵站是紐約地鐵最大的樞紐；其他作品還涵蓋1882年「排華法案」背景信息、亞裔對美國經濟貢獻等。

除了亞裔，系列也包括非洲裔為主題的作品，表達對「黑人命也是命」運動的聲援，呼籲結束系統性種族歧視；賓朵雅說，「當你穿過地鐵站時，你會看到充滿反抗力量的亞裔與非洲裔面容，了解我們遭遇的不公平現象，感受到我們的訴求。」

這些作品在該地鐵站完成一個月展示後，將在公車候車亭等紐約市其他公共空間繼續展出。

地鐵站 紐約市 亞裔

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