亞裔藝術家作品 布碌崙地鐵站展出 聲援亞裔非裔

賓朵雅創作的「我依然相信我們的城市」系列作品,3日起在布碌崙巴克萊中心地鐵站展示。(賓朵雅提供)

亞裔 藝術家賓朵雅(Amanda Phingbodhipakkiya)創作的反對針對亞裔、非洲裔種族歧視系列藝術作品「我依然相信我們的城市」(I Still Believe in Our City),從3日起將在布碌崙(布魯克林)巴克萊中心(Atlantic Avenue-Barclays Center)地鐵站 內多處展出,先民眾傳遞「我沒有讓你生病」、「我不是你的替罪羊」等反歧視信息。

賓朵雅表示。這一系列作品是對新冠疫情至今,各地發生對亞裔歧視事件的回應;根據市人權委員會數據,從2月至9月,一共收到566份與新冠肺炎有關的歧視、騷擾、偏見投訴,其中184份是針對亞裔。

賓朵雅在亞特蘭大州長大,父母分別來自泰國和印尼,她在8月被任命為紐約市 駐地公共藝術家(Public Artist in Residence),與紐約市各機構合作,創作藝術作品,在紐約市各個公共空間展出;她表示,「希望通過藝術,將傷害變成強有力的美麗作品;亞裔在紐約面臨著種種困難,但我仍然相信紐約。」

她此次一共45件作品從3日起,將在布碌崙巴克萊中心地鐵站展出,該地鐵站是紐約地鐵最大的樞紐;其他作品還涵蓋1882年「排華法案」背景信息、亞裔對美國經濟貢獻等。

除了亞裔,系列也包括非洲裔為主題的作品,表達對「黑人命也是命」運動的聲援,呼籲結束系統性種族歧視;賓朵雅說,「當你穿過地鐵站時,你會看到充滿反抗力量的亞裔與非洲裔面容,了解我們遭遇的不公平現象,感受到我們的訴求。」

這些作品在該地鐵站完成一個月展示後,將在公車候車亭等紐約市其他公共空間繼續展出。