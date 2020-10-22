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法拉盛商改區資訊亭 變身節日薑餅屋

記者朱蕾／紐約報導
法拉盛商改區聯合獻愛華埠將把商改區資訊亭打造為頗具特色特色的節日景點。(記者朱蕾/攝影)
法拉盛商改區聯合獻愛華埠將把商改區資訊亭打造為頗具特色特色的節日景點。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛商改區(Flushing BID)聯合「獻愛華埠」(Send Chinatown Love)，20日在法拉盛啟動節日藝術項目(Holiday Art Project)，位於皇后區公共圖書館法拉盛分館前的商改區資訊亭將打造成節日薑餅屋，法拉盛多個地標和商家促銷信息也會通過藝術作品呈現，營造節日氛圍的同時，吸引更多消費者到訪法拉盛。該項目訂於11月初完成。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，商改區已連續17年在年底節日季到來前舉行節日點燈活動，今年因故無法點燈，特別推出節日藝術項目，把資訊亭改造為頗具特色且充滿節日氣氛的景點，相信會成為民眾今年節日季打卡之地，從而吸引更多顧客到法拉盛消費，帶動法拉盛商業進一步恢復，「這是法拉盛社區現在最需要的，雖然緬街中心地段看起來恢復得不錯，但周圍街區仍顯冷清，商改區會盡一切努力幫助商家度過難關。」

「獻愛華埠」社區主導員胡淼(Marcia Hu)表示，3月爆發新冠疫情後，一群華裔青年注意到紐約市各區亞裔經營的小商業遭受重創，因此成立了這個組織，成員全部為義工，致力於為亞裔商家建立線上營銷平台，幫助他們吸引顧客。

胡淼說，「我們很激動能夠和法拉盛商改區合作，打造位於法拉盛商區中心的資訊亭，團隊精心設計，還計畫把商家的店鋪二維碼通過有趣且充滿藝術感的方式呈現出來，民眾可掃碼了解該店購物、用餐等信息。」

市議員顧雅明表示，商改區資訊亭所在地是法拉盛最好的位置，每天有數萬人經過，「我和社區民眾都很期待看到這裡變身成為節日季景點，不僅為法拉盛增添節日氣氛，還能促進商業恢復，感謝商改區和獻愛華埠。」

法拉盛商改區、獻愛華埠和顧雅明(中)共同啟動法拉盛節日藝術項目，打造法拉盛市中心...
法拉盛商改區、獻愛華埠和顧雅明(中)共同啟動法拉盛節日藝術項目，打造法拉盛市中心最具特色的節日裝置，右一為余鈿崧，右三為胡淼。(記者朱蕾/攝影)

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