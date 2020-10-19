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不畏疫情 布萊恩公園冬季市集將如期回歸

記者顏嘉瑩／紐約報導
布萊恩公園冬季市集將如期舉行。(本報檔案照)
布萊恩公園冬季市集將如期舉行。(本報檔案照)

紐約市五大節日冬季市集之一的曼哈頓中城布萊恩公園(Bryant Park)冬季市集(Winter Village)，是每年萬聖節過後紐約節日季的重頭戲之一；日前主辦方宣布，今年冬季市集將如期舉辦，但受到疫情影響，除攤商將減少外，著名的溜冰場也需要提前線上預約才可入內溜冰。

每年萬聖夜過後紐約市的各大冬季市集陸續開幕，而今年受到新冠疫情影響，不少活動都被迫取消；日前宣布將如期舉辦的布萊恩公園冬季市集，將於今年10月30日(周五)開幕，直至明年3月7日結束。

冬季市集最著名的景點、占地1萬7000平方呎的免入場費大型溜冰場，今年仍將每日開放，不過想要入內溜冰，或是到租借中心租借溜冰鞋的民眾，都得事先上網預約，確保在每個時段的使用人數不會太多，以遵守政府的防疫規定；另外在溜冰場可能被頻繁接觸的表面，也會有另外的消毒及使用新規。

戶外攤商將從開幕當天營業至明年1月3日，往年在冬日市集內，集結超過170個攤商販售各式商品，今年為了保持社交距離規定，主辦方也將會減少攤商數量，以保留更多空間給民眾行走，同時在購物時民眾也須全程佩戴口罩。

今年的餐廳與攤商列表，將於近日公布；從30日至明年3月7日，冬季市集的營業時間，為每周一至周五早上11時至晚8時，周末為早10時至晚8時，更多資訊可上https://bryantpark.org/amenities/bank-of-america-winter-village-at-bryant-park查詢。

布萊恩公園冬季市集將如期舉行。(本報檔案照)
布萊恩公園冬季市集將如期舉行。(本報檔案照)

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