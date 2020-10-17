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華裔洗衣店主 烘乾機消毒紙幣除新冠

記者牟蘭／紐約報導
一名洗衣店店主按照科學研究報告，將紙幣放到華氏150度的烘乾機內三分鐘左右再取出，紙幣與機器都完好無損。(江旭提供)
一名洗衣店店主按照科學研究報告，將紙幣放到華氏150度的烘乾機內三分鐘左右再取出，紙幣與機器都完好無損。(江旭提供)

一項研究顯示，新冠病毒可在紙幣存活至少28天；為幫助民眾安心用錢，華裔洗衣店主在烘乾機內實驗消毒紙幣，並證實「烘乾」後紙幣完好無損，希望分享這一方法幫助更多商家。

影音來源：江旭提供

根據澳洲疾病預防中心(Australian Centre for Disease Preparedness)最新報告，新冠病毒可以在華氏68度下，在手機螢幕、紙質或塑膠鈔票上存活至少28天；隨著疫情在紐約反彈，這一研究更引發民眾擔憂。

紐約洗衣店商會會長江旭表示，疫情高峰期，或因擔心病毒傳播，全美硬幣流通出現問題，紐約市洗衣店主雖「倖免於難」，但許多會員外州親友發來「求救」信息，要求他們寄送上萬元的25分硬幣急救，維持店中運營，他家店因使用稀缺的一元硬幣，讓他每天都陷入找錢的壓力中。

江旭說，澳州疾病預防中心的研究增加民眾使用現金的擔憂，但因洗衣店需要接觸現金，一些會員開始實驗用烘乾機消毒紙幣的方法；他說，一名會員根據聯邦疾病管制中心(CDC)公布的數據，將紙幣放置在華氏150度烘乾機運轉三分鐘，符合殺死病毒的條件後再取出，發現紙幣與機器都完好無損。

雖然實驗成功，但江旭說，推廣這項業務為時尚早，由於各家店的烘乾機類別不同，若在一些較老舊的烘乾機中「消毒」紙幣，恐因紙幣上殘留的油漬與酒精引發機器著火，他也提醒民眾在家操作時應選擇較低溫烘乾實驗。

紐約洗衣店商會副會長陳奉官表示，除了高溫消毒外，他們也嘗試「洗錢」，利用洗衣液的成分消除錢上的病毒，但他說，水溫與時間等都需仔細計算，避免錢幣受損。

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